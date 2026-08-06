Hàn Quốc mở rộng điều tra nghi vấn thông đồng giá sang ngành hóa dầu

Viện Kiểm sát Hàn Quốc đã mở rộng cuộc điều tra về hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh sang lĩnh vực hóa dầu, tiến hành khám xét đồng thời nhiều doanh nghiệp lớn với cáo buộc thông đồng nâng giá các sản phẩm hóa chất cơ bản trong nhiều năm.

Nguồn tin từ ngành công nghiệp ngày 6/8 cho biết trước đó 1 ngày, Phòng Điều tra cạnh tranh thuộc Viện Kiểm sát Trung tâm Seoul đã tiến hành khám xét văn phòng và thu giữ tài liệu của 7 doanh nghiệp hóa dầu lớn nhất Hàn Quốc gồm Hanwha Solutions, LG Chem, Aekyung Chemical, OCI, Lotte Fine Chemical, PKC và UNID.

Các công tố viên nghi ngờ các doanh nghiệp này đã thỏa thuận trước về việc tăng giá đối với 8 nhóm sản phẩm hóa dầu, bao gồm nhựa polyvinyl chloride (PVC), chất hóa dẻo (plasticizer), xút (caustic soda) và axit hydrochloric (HCl), vi phạm Luật Cạnh tranh của Hàn Quốc.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc (KFTC) cũng đang tiến hành điều tra riêng về nghi vấn thông đồng giá trong ngành hóa dầu.

Trước đó, hồi tháng Năm, KFTC đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số doanh nghiệp sau khi phát hiện dấu hiệu các nhà sản xuất PVC và chất hóa dẻo phối hợp điều chỉnh giá bán.

Theo thông lệ tại Hàn Quốc, các vụ điều tra thông đồng giá thường do KFTC chủ trì. Sau quá trình điều tra và xem xét, cơ quan này mới quyết định có chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát để truy tố hay không.

Tuy nhiên, trong vụ việc lần này, Viện Kiểm sát đã chủ động mở cuộc điều tra hình sự và tiến hành khám xét mà không chờ kết quả xử lý của KFTC. Điều này đồng nghĩa các doanh nghiệp liên quan sẽ phải đồng thời đối mặt với cả cuộc điều tra hành chính của KFTC và điều tra hình sự của cơ quan công tố. Các doanh nghiệp liên quan cho biết sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Trước đó, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã truy tố 4 doanh nghiệp lọc dầu lớn của Hàn Quốc cùng một số lãnh đạo doanh nghiệp trong vụ việc thao túng thị trường dầu mỏ./.

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