Mỹ can thiệp khẩn cấp, ngăn Israel mở rộng đòn trừng phạt Hezbollah

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ ngăn Israel mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah

Tổng thống Trump bác tin Mỹ thiếu hụt vũ khí vì chiến dịch Trung Đông

Châu Âu thận trọng trước sự lây lan của virus Tây sông Nile

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Minh Hiếu