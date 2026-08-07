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Mỹ can thiệp khẩn cấp, ngăn Israel mở rộng đòn trừng phạt Hezbollah

Truyền thông Israel và Liban ngày 6/8 cho biết Mỹ đã can thiệp để ngăn Israel mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah sau vụ nổ khiến hai quân nhân dự bị Israel thiệt mạng ở miền Nam Liban.

Minh Hiếu
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Mỹ ngăn Israel mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah

Tổng thống Trump bác tin Mỹ thiếu hụt vũ khí vì chiến dịch Trung Đông

Châu Âu thận trọng trước sự lây lan của virus Tây sông Nile

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Mỹ can thiệp ngăn xung đột Israel Hezbollah #biến động chính trị Trung Đông #đánh giá chiến dịch quân sự Israel #bình luận về chính sách Mỹ #tác động của virus Tây sông Nile

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