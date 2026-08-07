Lực lượng Houthi tấn công quân đội Yemen, ít nhất 45 binh sỹ thương vong

Các điểm nóng xung đột tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp khi lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành vụ tấn công nhằm vào quân đội chính phủ gây nhiều thương vong, trong khi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban tiếp diễn dù hàng trăm nghìn người dân đã bắt đầu trở về nhà.

Theo một quan chức quân đội Yemen ngày 6/8, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa nhằm vào một doanh trại quân đội của chính phủ Yemen đặt tại tỉnh Marib ở miền Trung, khiến ít nhất 45 binh sỹ thương vong.

Xung đột tại Yemen đã kéo dài hơn một thập kỷ kể từ năm 2014 khi Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa và nhiều khu vực đông dân ở miền Bắc, trong khi chính phủ được quốc tế công nhận kiểm soát phần lớn miền Nam.

Giao tranh giữa hai bên đã có thời gian lắng dịu sau lệnh ngừng bắn do Liên hợp quốc thúc đẩy năm 2022, song gần đây có xu hướng gia tăng trở lại.

Trong khi đó, tại Liban, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ngày 5/8 cho biết hơn 800.000 người dân nước này đã phải rời bỏ nhà cửa trước đó do giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah đã bắt đầu trở về nhà sau khi bạo lực lắng xuống.

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 360.000 người chưa thể hồi hương, trong đó gần 26.000 người đang sống tại các nơi trú ẩn do Chính phủ Liban quản lý.

OCHA công bố số liệu trên trong bối cảnh Liban và Israel đang tiến hành vòng đàm phán mới do Mỹ bảo trợ tại thủ đô Rome của Italy nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Dự kiến, các cuộc đàm phán sẽ kéo dài đến hết ngày 7/8.

Hiện tại, Beirut đang thúc đẩy yêu cầu Israel rút quân theo từng giai đoạn khỏi miền Nam Liban, nơi Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk khi tới thăm vào tuần trước đã bày tỏ lo ngại về việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và lên án tình trạng tàn phá trên diện rộng đối với các thị trấn, làng mạc tại đây.

Ông Türk kêu gọi Israel chấm dứt hiện diện quân sự tại miền Nam Liban và tạo điều kiện để người dân sơ tán có thể trở về nhà một cách an toàn.

Về phía Israel, nước này khẳng định các chiến dịch quân sự tại Liban chỉ nhằm vào lực lượng và cơ sở hạ tầng của Hezbollah, lực lượng cho đến nay vẫn phản đối tiến trình đàm phán giữa Israel và Chính phủ Liban.

Trong thông báo mới nhất, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tiếp tục mở đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu ở miền Nam Liban vào rạng sáng 6/8.

Trước đó, IDF thông báo 2 quân nhân dự bị đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng trong một vụ việc tại miền Nam Liban.

Xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát từ ngày 2/3/2026, sau khi Hezbollah phóng rocket vào lãnh thổ Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với Iran. Đáp trả, Israel mở chiến dịch không kích quy mô lớn và tiến hành chiến dịch trên bộ tại miền Nam Liban.

Theo số liệu của giới chức Liban, cuộc xung đột đã khiến hơn 1 triệu người phải sơ tán và hơn 4.300 người thiệt mạng, dù các thống kê này không phân biệt giữa dân thường và các tay súng./.

Yemen tuyên bố sẵn sàng ứng phó mọi kịch bản leo thang với Houthi Ngoại trưởng Yemen cho biết chính quyền Yemen ngày càng lo ngại Houthi đang tìm cách mô phỏng các động thái của Iran tại eo biển Hormuz nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Bab al-Mandeb.

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