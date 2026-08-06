Israel thử nghiệm tên lửa Arrow giữa lúc căng thẳng khu vực leo thang

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Quốc phòng Israel ngày 6/8 thông báo đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow như kế hoạch đề ra.

Bước tiến này được đánh giá sẽ tạo nền tảng cho thế hệ năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo tiếp theo của nước này.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Iran tiếp diễn và xung đột với Hezbollah tại Liban vẫn leo thang.

Giới chức không công bố chi tiết nội dung thử nghiệm cũng như phiên bản tên lửa Arrow được sử dụng. Một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết tất cả các mục tiêu đặt ra trong cuộc thử nghiệm đều đạt kết quả như mong muốn.

Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Amir Baram đánh giá đây là cuộc thử nghiệm mang tính "đột phá", giúp duy trì ưu thế công nghệ của Israel và tăng cường năng lực tự chủ trong sản xuất các hệ thống phòng thủ chiến lược.

Ông Baram cho biết Israel đang đẩy nhanh đáng kể tốc độ sản xuất tên lửa đánh chặn Arrow, đồng thời phát triển các năng lực mới nhằm đối phó với những mối đe dọa tên lửa đạn đạo ngày càng phức tạp.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc IAI Guy Barlev lưu ý cuộc thử nghiệm được thiết kế để đánh giá khả năng của hệ thống trước các mối đe dọa trong tương lai. Dữ liệu từ cuộc thử nghiệm sẽ được sử dụng để phát triển thế hệ công nghệ phòng thủ tên lửa tiếp theo.

Chủ tịch IAI Boaz Levy nhận định các mối đe dọa trên không đang ngày càng đa dạng và phức tạp, đòi hỏi Israel phải tiếp tục nâng cấp các giải pháp phòng thủ.

Hệ thống Arrow hiện là tầng phòng thủ cao nhất trong mạng lưới phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Israel. Trong đó, Arrow 3 được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo ngoài khí quyển và đã được sử dụng nhiều lần nhằm đối phó các đợt tấn công tên lửa từ Iran và Yemen kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023.

Theo truyền thông Israel, nước này hiện đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và phát triển chương trình Arrow.

IAI đang tăng tốc phát triển tên lửa Arrow 4 nhằm bổ sung và từng bước thay thế hệ thống Arrow 2, với khả năng đối phó hiệu quả hơn trước các thế hệ tên lửa đạn đạo mới.

Đức, quốc gia đã ký hợp đồng trị giá khoảng 7 tỷ USD để mua hệ thống Arrow 3, cũng được đánh giá là khách hàng tiềm năng của Arrow 4 trong tương lai./.

Israel đẩy mạnh phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow thế hệ mới Hệ thống tên lửa đánh chặn Arrow 4 đang đang bước vào giai đoạn phát triển cuối để tiến tới sản xuất hàng loạt, trong khi chương trình phát triển Arrow 5 chuẩn bị được đưa vào triển khai toàn diện.