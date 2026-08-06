Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với hãng hàng không Iraq

Ngày 5/8, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa hãng hàng không thương mại Fly Baghdad Airlines của Iraq cùng 2 máy bay của hãng này ra khỏi danh sách trừng phạt liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Thông báo từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết hãng hàng không Fly Baghdad Airlines, còn được gọi là Iraq Express, cùng 2 máy bay Boeing 737 của hãng đã được xóa khỏi Danh sách Các đối tượng bị chỉ định đặc biệt (SDN).

Fly Baghdad Airlines ban đầu bị đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 1/2024 với cáo buộc hỗ trợ Lực lượng Quds thuộc IRGC và các lực lượng dân quân ủy nhiệm tại Iraq, Syria và Liban.

Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết thay đổi này được thực hiện sau khi trải qua quá trình xem xét lại trong nội bộ.

Tuy nhiên, quan chức giấu tên này khẳng định động thái này không đại biểu cho sự thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Chính phủ Iran, Lực lượng Quds thuộc IRGC, trong bối cảnh có những triển vọng về đạt được thỏa thuận với Iran./.

Iraq và Mỹ ký hàng chục thỏa thuận hợp tác kinh tế Phần lớn các thỏa thuận thuộc lĩnh vực dầu khí và năng lượng, bao gồm thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dầu mỏ, Bộ Điện lực Iraq với các tập đoàn ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell và Halliburton.