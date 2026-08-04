Iran đề xuất thành lập liên minh an ninh giữa các nước Hồi giáo trong khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Seyyed Majid Ebn-e-Reza, đã đề xuất thiết lập một cơ chế an ninh chung giữa các quốc gia Hồi giáo trong khu vực, cho rằng sự hiện diện của các lực lượng bên ngoài khu vực chỉ làm gia tăng bất ổn.

Hãng tin Mehr ngày 3/8 cho biết trong một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler, quan chức Iran đã nhấn mạnh các nước trong khu vực cần tự đảm bảo an ninh, đồng thời đề xuất một liên minh an ninh gồm Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Saudi Arabia, Ai Cập cùng một số nước khác.

Ông Ebn-e-Reza cho rằng thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ được ký nhằm khôi phục ổn định khu vực theo đề nghị của các nước láng giềng, song Tehran vẫn duy trì cảnh giác do không tin tưởng Washington và các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đáp trả nếu thỏa thuận bị vi phạm.

Quan chức Iran cũng chỉ trích các hành động của Israel tại Gaza, Liban, Syria và Iran, cảnh báo nguy cơ mở rộng căng thẳng trong khu vực.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Ankara ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ các nước láng giềng, tăng cường hợp tác với Tehran về chống khủng bố, an ninh biên giới và các vấn đề khu vực.

Thông tin trên được đăng tải sau khi Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Matthew Whitaker cùng ngày cho biết Mỹ và Iran đang "gần" đạt được một thỏa thuận hơn bao giờ hết. Ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao./.

Iran tuyên bố chưa đạt đủ điều kiện để mở lại eo biển Hormuz Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh việc thống nhất tuyến lưu thông chỉ là điều kiện cần, trong khi điều kiện đủ là phải chấm dứt những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran.