Israel và Hội đồng Hòa bình thảo luận giải giáp vũ khí tại Gaza

Ngày 3/8, Thủ tướng Israel Netanyahu đã gặp người đứng đầu Hội đồng Hòa bình Gaza (BoP) ông Nickolay Mladenov, và các thành viên cấp cao của tổ chức này.

Cuộc gặp nhằm thảo luận việc giải giáp vũ khí ở Dải Gaza và quá trình chuyển đổi sang chính quyền dân sự.

Thông cáo báo chí của BoP nhận định cuộc gặp "mang tính xây dựng và chi tiết," trong đó hai bên đã chia sẻ sự hiểu biết chung về các mục tiêu cuối cùng bao gồm việc “loại bỏ hoàn toàn vũ khí khỏi Dải Gaza và chuyển đổi sang chính quyền dân sự.”

BoP nhấn mạnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ chỉ rút quân khỏi ranh giới Đường Vàng sau khi lực lượng Hamas hoàn thành cam kết giao nộp toàn bộ vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạng nhẹ, vũ khí hạng nặng và các đường hầm.

Theo BoP, việc thực hiện thỏa thuận sẽ do Lực lượng Ổn định quốc tế (ISF) giám sát. BoP cho biết thêm rằng tiến trình tiếp tục hướng tới việc thực thi đầy đủ phụ thuộc vào việc mỗi bên hoàn thành các nghĩa vụ của mình theo khuôn khổ đã thỏa thuận.

Đường Vàng đánh dấu đường rút quân của quân đội Israel được thiết lập trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng Hamas và Israel. Đường ranh giới này phân định các khu vực dưới sự kiểm soát của quân đội Israel với các khu vực mà người Palestine được phép sinh sống và di chuyển.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng phụ trách các khu định cư Orit Strock đã yêu cầu Thủ tướng Netanyahu triệu tập ngay lập tức phiên họp Nội các an ninh để ngăn chặn quyết định cho phép Lực lượng Ổn định quốc tế tiến vào Gaza.

Trong thư gửi Thủ tướng Netanyahu, hai chính trị gia cực hữu trên cho rằng việc này trái ngược với mục tiêu phi quân sự hóa Gaza.

Trước đó, ngày 26/7, Nội các Israel đã thông qua quyết định cho phép 200 binh sỹ Lực lượng Ổn định quốc tế từ “các quốc gia thân thiện” vào Gaza. Lực lượng trên sẽ được triển khai trước tiên dọc theo biên giới của khu vực thí điểm nhân đạo ở Gaza do BoP xác định tại khu vực thành phố Rafah. Tuy nhiên, quyết định trên vẫn cần sự chấp thuận của Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Ngoại trưởng Gideon Sa'ar.

Trên thực địa, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết các cuộc tấn công cuối tuần qua ở Gaza đã khiến hàng chục người thiệt mạng và làm hư hại một kho chứa vật tư y tế, trong bối cảnh lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp y tế.

Các cơ quan y tế Gaza báo cáo tháng 7 là tháng chết chóc nhất từ đầu năm đến nay, khi hơn 150 người thiệt mạng, trong đó có hàng chục dân thường./.

Israel hoài nghi việc Hamas giải giáp theo thỏa thuận Gaza Theo một nguồn tin, Hamas tin rằng nếu không còn vũ khí, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trả thù từ những người dân và các gia tộc từng chịu thiệt hại trong thời gian lực lượng này kiểm soát Gaza.