Iran cảnh báo đáp trả nhằm vào hạ tầng năng lượng khu vực nếu bị tấn công

Iran mới đây đã cảnh báo các nước vùng Vịnh rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ nhằm vào nước này có thể kéo theo các đòn đáp trả nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu trong khu vực, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao về vấn đề eo biển Hormuz vẫn đang được thúc đẩy.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, hai quan chức cấp cao Iran, hai nguồn tin Vùng Vịnh và một nhà ngoại giao khu vực giấu tên cho biết Tehran đã chuyển thông điệp trên thông qua hàng loạt cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 đe dọa nhằm vào mạng lưới năng lượng và cơ sở hạ tầng của Iran.

Trong các cuộc trao đổi với Saudi Arabia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã kêu gọi các đối tác sử dụng ảnh hưởng để ngăn Washington tiến hành các cuộc tấn công mới.

Sau đó, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã điện đàm với Tổng thống Trump, hối thúc Mỹ trì hoãn hành động quân sự, nối lại đàm phán, thúc đẩy lệnh ngừng bắn và tìm kiếm giải pháp ngoại giao.



Ngoại trưởng Araqchi nhấn mạnh Iran sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công, song cho rằng giải pháp ngoại giao là cách tốt nhất để tránh leo thang và ngăn khu vực rơi vào vòng xoáy xung đột.



Theo các nguồn tin, một trong những trở ngại lớn đối với tiến trình đàm phán là Mỹ không muốn để Iran có thể tuyên bố giành thắng lợi, trong khi Washington mong muốn đạt được một kết quả chứng minh đã hoàn thành các mục tiêu trong cuộc đối đầu.



Trong diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi cho biết Iran và Oman đang tiến gần tới việc hoàn tất một thỏa thuận về phương án vận tải thương mại mới qua eo biển Hormuz.

Theo đó, trong thời gian từ 2-4 tháng, các tuyến hàng hải hiện nay ở phía Bắc và phía Nam có thể được thay thế bằng một tuyến duy nhất đi qua hải phận Iran.



Ông Gharibabadi cho biết sau hơn 3 tuần tham vấn, hai bên đã đạt đồng thuận về nguyên tắc đối với phần lớn các nội dung, trong đó có sơ đồ tuyến hàng hải.

Tuy nhiên, ông khẳng định thỏa thuận này không đồng nghĩa eo biển Hormuz sẽ ngay lập tức được mở cửa trở lại.



Trong khi đó, truyền thông khu vực dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Mỹ và Iran đang tiếp tục thảo luận nhằm cập nhật khuôn khổ thỏa thuận sơ bộ đạt được trước đó, với trọng tâm là khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz và hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Pakistan, Qatar và Oman tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Washington và Tehran.



Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ thông báo dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hãng hàng không Fly Baghdad của Iraq sau khi doanh nghiệp này có những thay đổi đáng kể trong hoạt động.

Tuy nhiên, Washington khẳng định quyết định này không phản ánh bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách của Mỹ đối với Iran hay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).



Trong bối cảnh căng thẳng hàng hải tiếp tục gia tăng, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia tại Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Trước đó, Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu đã báo cáo nghe thấy một vụ nổ lớn ở gần khi đang di chuyển trên Vịnh Aden; toàn bộ thủy thủ đoàn vẫn an toàn./.

Tổng thống Mỹ: Các bên đạt bước tiến hướng tới chấm dứt xung đột với Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các bên đã đạt được những "thông số" ban đầu cho một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 tháng với Iran.