Liban và Israel nối lại đàm phán trực tiếp về giải giáp Hezbollah

Liban và Israel ngày 4/8 đã bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp mới tại thủ đô Rome (Italy), dưới sự trung gian của Mỹ, nhằm thúc đẩy thực hiện thỏa thuận khung về an ninh, trong đó có vấn đề giải giáp lực lượng Hezbollah và lộ trình Israel rút quân khỏi miền Nam Liban.

Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán diễn ra từ ngày 4-6/8 tại Đại sứ quán Mỹ ở Rome. Đây là vòng đàm phán thứ bảy do Washington làm trung gian kể từ khi Hezbollah mở các cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào Israel hồi tháng Ba để bày tỏ ủng hộ Iran, khiến xung đột lan sang lãnh thổ Liban.

Tại vòng đàm phán ở Washington hồi tháng Sáu, hai bên đã nhất trí một khuôn khổ thỏa thuận, bao gồm việc Hezbollah giải giáp, Israel từng bước rút lực lượng khỏi miền Nam Liban và quân đội Liban tiếp quản khu vực theo từng giai đoạn, bắt đầu tại các "khu vực thí điểm."

Sau vòng đàm phán trước, quân đội Israel đã rút khỏi khu vực ngoại ô làng Zawtar al-Gharbiya, một trong những khu vực thí điểm đầu tiên. Quân đội Liban đã được triển khai tới đây và cho phép người dân trở về kiểm tra nhà cửa, cơ sở kinh doanh.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình nghị sự của vòng đàm phán lần này tập trung vào việc mở rộng các khu vực thí điểm, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng liên quan đến biên giới, đồng thời hướng tới một thỏa thuận toàn diện về hòa bình và an ninh giữa hai nước.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liban Michel Issa nhấn mạnh tiến trình cần được triển khai thận trọng, cho rằng hai bên cần thống nhất một cơ chế rõ ràng và khả thi trước khi mở rộng các khu vực thí điểm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán vẫn đối mặt nhiều thách thức. Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem ngày 4/8 chỉ trích các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel, cho rằng tiến trình này không mang lại nhiều kết quả.

Ông cũng chỉ trích Tổng thống Joseph Aoun vì cho rằng nhà lãnh đạo Liban không còn giữ vai trò trung lập trong vấn đề này.

Các chuyên gia nhận định việc quân đội Liban triển khai tại miền Nam nước này sẽ là phép thử đối với khả năng kiểm soát an ninh và thực hiện lộ trình giải giáp Hezbollah, trong khi cam kết rút quân của Israel cũng sẽ tiếp tục được theo dõi khi các khu vực thí điểm mới được triển khai.

Dù tình hình an ninh đã lắng dịu hơn sau thỏa thuận đạt được hồi tháng Sáu, Liban vẫn thường xuyên ghi nhận các vụ không kích, pháo kích và hoạt động quân sự của Israel tại khu vực miền Nam.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 3/8, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết Beirut đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được các đợt rút quân tiếp theo của Israel, hướng tới mục tiêu Israel rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Liban./.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ thông báo vòng đàm phán mới giữa Israel-Liban Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, các nhóm kỹ thuật tại cuộc gặp ở Rome sẽ tập trung thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ khuôn khổ thỏa thuận giữa Israel và Liban.