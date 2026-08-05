Iran-Oman đàm phán thiết lập tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 4/8 cho biết tiến trình đàm phán giữa nước này và Oman về hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz đang diễn ra theo hướng tích cực, tập trung vào việc thiết lập các tuyến hàng hải an toàn cho tàu thuyền.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trả lời phỏng vấn trên Đài Phát thanh-Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), người phát ngôn Baghaei xác nhận những cuộc thảo luận được tiến hành ở cả cấp kỹ thuật và chính trị.

Theo ông, Tehran đang phối hợp với Muscat xây dựng cơ chế quản lý hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz trong thời gian tới.

Đại diện Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh mọi tuyến hàng hải mới đều phải đảm bảo quyền chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia của cả Iran và Oman. Theo ông, kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau khi hai bên hoàn tất đàm phán.

Trong khi đó, kênh truyền hình Press TV dẫn lời một quan chức cấp cao Iran tiết lộ hành lang hàng hải mới, sau khi đi vào hoạt động, sẽ thay thế các tuyến phía Bắc và phía Nam hiện nay.

Quan chức này khẳng định đây là biện pháp mang tính phòng vệ và hoàn toàn phù hợp với quyền của một quốc gia có chủ quyền trong việc bảo vệ vùng lãnh hải trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Cũng trong ngày 4/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington và Tehran có thể đạt được thỏa thuận trong vòng 1 đến 2 ngày tới nhằm khôi phục hoạt động hàng hải bình thường tại eo biển Hormuz, qua đó bảo đảm quyền tự do lưu thông của tàu thuyền thương mại.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trả lời phỏng vấn đài CNBC, Bộ trưởng Bessent khẳng định những cuộc tiếp xúc giữa hai bên vẫn đang diễn ra và bày tỏ hy vọng thỏa thuận có thể được hoàn tất ngay trong ngày 4/8 hoặc 5/8.

Theo ông, mục tiêu của các cuộc đàm phán là khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và đưa tình hình trong khu vực trở lại trạng thái ổn định hơn.

Trước đó, ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã quyết định hoãn chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran để tạo cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao liên quan đến eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ tiêu thụ toàn cầu. Căng thẳng tại Trung Đông trong thời gian qua đã làm gián đoạn hoạt động vận tải biển, đẩy chi phí bảo hiểm và cước vận chuyển tăng cao, đồng thời làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng thế giới.

Giới phân tích nhận định nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận về tự do hàng hải, đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, ổn định thị trường năng lượng và tạo thêm dư địa cho những cuộc đàm phán rộng hơn giữa hai bên trong thời gian tới./.

Iran ra điều kiện gì với Mỹ trước khi mở lại Eo biển Hormuz? Iran tuyên bố Eo biển Hormuz chỉ có thể mở lại khi Mỹ dừng hoàn toàn các cuộc tấn công quân sự đồng thời xác nhận đang đàm phán với Oman để lập tuyến hàng hải nhưng không đàm phán với Washington.