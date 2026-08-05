Xung đột tại Trung Đông: Tàu hàng Ấn Độ bị đánh chìm trên Biển Đỏ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen ngày 4/8 đã cứu toàn bộ 14 thuyền viên trên tàu hàng MSV Faize Noore Oliya treo cờ Ấn Độ sau khi con tàu bị tấn công và chìm trên Biển Đỏ, ngoài khơi thành phố cảng Hodeida.

Phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông dẫn tin hãng thông tấn Saba của Yemen, cho biết Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cáo buộc lực lượng Houthi đứng sau vụ tấn công.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Hàng hải Ấn Độ Sarbananda Sonowal cho biết con tàu bị trúng một vật thể phóng gần vùng biển Yemen và lên án đây là hành động gây hấn "vô cớ."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal kêu gọi chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trong khu vực.

Vụ tấn công tàu hàng Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh an ninh hàng hải trên Biển Đỏ tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại đối với hoạt động vận tải quốc tế qua một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng Houthi thông báo ngày 4/8 đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu tại sân bay Najran của Saudi Arabia (Arập Xêút) để đáp trả các hoạt động quân sự mà họ cáo buộc Riyadh tiến hành tại Yemen. Đến nay, Saudi Arabia chưa xác nhận thông tin này.

Cùng ngày, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm về tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các nỗ lực trung gian vẫn đang được duy trì và hai bên tiếp tục trao đổi các dự thảo thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực./.

Biển Đỏ đối mặt nguy cơ trở thành "điểm nghẽn" mới của kinh tế toàn cầu Lời đe dọa phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb của lực lượng Houthi làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu, chi phí vận tải tăng và áp lực lạm phát toàn cầu.