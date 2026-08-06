Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến vận tải qua eo biển Hormuz

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Iran, nước này và Oman đã đạt được thỏa thuận về việc thiết lập một tuyến đường vận tải thương mại an toàn qua eo biển Hormuz.

Đây được xem là bước đệm quan trọng tiến tới việc mở cửa trở lại tuyến đường thủy huyết mạch đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết hai nước đang trong giai đoạn rà soát và hoàn thiện dự thảo tuyên bố chung, trong đó nêu rõ các điểm chính đã thống nhất, với điều kiện là "một số bên thứ ba" không cản trở tiến trình này.

Nhiều ngày qua, giới chức Iran và Oman đã liên tục thảo luận về kế hoạch quản lý eo biển Hormuz, nơi hiện là tâm điểm trong cuộc xung đột giữa Mỹ và nước Cộng hòa Hồi giáo. Dù không trực tiếp đề cập đến vai trò của Mỹ trong thỏa thuận lần này, ông Baghaei nhấn mạnh tuyến hàng hải này bị đóng cửa là do hành động "gây hấn quân sự" của Mỹ và Israel.

Theo ông Baghaei, thỏa thuận giữa Iran và Oman không đồng nghĩa với việc eo biển này đã trở nên an toàn cho các tàu thuyền qua lại, bởi vì lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ cũng như các hành động "gây hấn và đe dọa" khác nhắm vào Iran và lợi ích của nước này vẫn đang tiếp diễn.

Trên thị trường năng lượng, những tín hiệu tích cực về khả năng mở lại eo biển Hormuz đã giúp giá dầu mỏ ổn định trở lại trong phiên giao dịch ngày 5/8. Diễn biến mới thắp lên hy vọng khôi phục hàng triệu thùng dầu sản xuất mỗi ngày vốn bị gián đoạn do xung đột trong nhiều tháng qua. Tại thị trường London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giảm nhẹ, xoay quanh mốc 79 USD/thùng.

Loạt báo cáo và bình luận về thỏa thuận eo biển Hormuz xuất hiện sau nhiều tháng bế tắc giữa Mỹ và Iran về cách thức chấm dứt cuộc chiến kéo dài 5 tháng qua.

Mặc dù các bên đã tạm ngừng giao tranh ở thời điểm hiện tại, hàng loạt vấn đề cốt lõi, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran, vẫn chưa được giải quyết. Cho đến nay, Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào để khởi động các cuộc đàm phán chính thức./.

Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến vận tải thương mại qua eo biển Hormuz Iran và Oman đã đạt được sự hiểu biết chung về tọa độ địa lý của tuyến đường đề xuất và đang hoàn thiện một tuyên bố chung, với điều kiện là "một số bên thứ ba" không cản trở tiến trình này.

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