Israel và Liban không đạt tiến triển trong ngày đàm phán đầu tiên

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn báo Al-Modon của Liban ngày 5/8 cho biết ngày đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn Israel và Liban tại Rome (Italy) đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào.

Các cuộc đàm phán diễn ra khó khăn và căng thẳng.

Phái đoàn Liban đã trình bày các giải pháp thay thế cho việc Israel sử dụng thuốc nổ để xử lý các đường hầm ngầm và các địa điểm khác, bao gồm cả việc Lực lượng vũ trang Liban tiếp quản các đường hầm hoặc địa điểm này và tự xử lý chúng bằng cách bịt kín các đường hầm bằng bêtông.

Tuy nhiên, phía Israel chưa đưa ra câu trả lời cho các đề xuất trên. Không có tiến triển nào được ghi nhận về việc thiết lập cơ chế xác minh việc giải giáp Hezbollah tại các khu vực thí điểm.

Liên quan đến các khu vực thí điểm cho việc rút quân của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), Liban đã yêu cầu bổ sung thêm các địa điểm mới, bao gồm Bint Jbeil và Khiam, Zawtar al-Sharqiya, Nabatiyeh.

Diễn biến tích cực duy nhất là việc Israel đồng ý thảo luận về tranh chấp biên giới giữa hai nước, mặc dù các cuộc thảo luận đó không mang lại kết quả thực tiễn nào.

Trong bối cảnh đó, các nguồn tin cho biết Liban đang đặt hy vọng vào Mỹ, bên có ảnh hưởng nhất tại bàn đàm phán, để gây áp lực buộc Israel rút quân thêm khỏi miền Nam Liban.

Trong khi đàm phán đang diễn ra, quân đội Israel cho biết đã bắt đầu tấn công các mục tiêu ở miền Nam Liban cùng ngày 5/8 để đáp trả hành động được cho là vi phạm lệnh ngừng bắn của nhóm Hezbollah.

Hãng Thông tấn quốc gia (NNA) của Liban cho biết cuộc tấn công của Israel nhắm vào phần mái của khu vực cầu nguyện tại nghĩa trang ở thị trấn Tibnin, cách thành phố Tyre 25km về phía Đông, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Trước đó, IDF đã đưa ra cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với người dân tại làng Mansouri, miền Nam Liban.

Trung tá Ella Waweya, người phát ngôn của IDF, tuyên bố IDF tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Hezbollah với cáo buộc lực lượng này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, phía Israel hiện chưa công bố chi tiết về hành động mà Hezbollah bị cáo buộc đã thực hiện.

Làng Mansouri nằm ở khu vực Tyre, miền Nam Liban, nơi từng là một trong những địa bàn hoạt động chính của Hezbollah trong cuộc xung đột với Israel.

Vòng đàm phán giữa Israel và Liban dự kiến diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 4/8, tại Rome nhằm thúc đẩy các thỏa thuận an ninh dọc biên giới hai nước và triển khai khuôn khổ thỏa thuận đạt được tại Washington (Mỹ) vào cuối tháng Sáu. Đây là vòng đàm phán thứ 7 giữa hai bên./.

Liban và Israel nối lại đàm phán trực tiếp về giải giáp Hezbollah Dưới sự trung gian của Mỹ, hai bên bước vào vòng đàm phán mới nhằm mở rộng các khu vực thí điểm, thúc đẩy lộ trình giải giáp Hezbollah và tiến tới Israel rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam Liban.