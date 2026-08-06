Xung đột Hamas-Israel: Israel chưa chấp thuận kế hoạch về Dải Gaza

Ngày 5/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này chưa chấp thuận dự thảo kế hoạch về Dải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục gia tăng sức ép nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Netanyahu cho biết đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển cho Israel dự thảo kế hoạch mới với kỳ vọng Hamas sẽ giải giáp và Gaza được phi quân sự hóa.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Israel "không đồng ý" với bản dự thảo này và đã gửi lại các ý kiến sửa đổi.

Theo ông Netanyahu, phía Mỹ đã cam kết quân đội Israel chỉ rút khỏi các vị trí hiện nay tại Gaza sau khi Hamas hoàn tất việc giải giáp. Dù vậy, ông khẳng định sự tồn tại và an ninh của Israel "không phải là vấn đề có thể đem ra thương lượng."

Trong khi đó, người phát ngôn Hamas Hazem Qassem tái khẳng định phong trào này cam kết thực hiện lộ trình do Hội đồng Hòa bình công bố tuần trước, đồng thời kêu gọi chính quyền Washington gây sức ép để Israel thực thi các nội dung đã được thống nhất.

Giới quan sát nhận định Thủ tướng Netanyahu đang chịu sức ép từ các thành viên cánh hữu trong liên minh cầm quyền, khi hai bộ trưởng cực hữu yêu cầu tổ chức bỏ phiếu lại về kế hoạch Gaza với lý do văn bản hiện nay không phản ánh đầy đủ những nội dung đã được nội các an ninh thông qua.

Trong diễn biến khác, Tổng Tham mưu trưởng của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, tuyên bố Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch quân sự chủ động tại Dải Gaza nhằm loại bỏ các mối đe dọa an ninh và truy đuổi những đối tượng chịu trách nhiệm về cuộc tấn công ngày 7/10/2023.

Cùng ngày, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ-OCHA) cảnh báo các hoạt động quân sự của Israel đang tiếp tục làm gián đoạn đời sống dân thường tại Gaza, gây hư hại các khu trú ẩn tạm thời và khiến nhiều người phải sơ tán. Liên hợp quốc kêu gọi bảo vệ cơ sở dân sự và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ nhân đạo theo luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, tại Amman (Jordan), ngoại trưởng và đại diện nhiều nước Arập và Hồi giáo đã ra tuyên bố chung phản đối các chính sách và biện pháp của Israel tại Đông Jerusalem và các địa điểm linh thiêng.

Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cáo buộc Israel đang củng cố việc chiếm đóng Đông Jerusalem thông qua mở rộng các khu định cư, sáp nhập đất đai, tịch thu tài sản và áp đặt các biện pháp hạn chế đối với người Palestine tại thành phố này.

Ông cho rằng các hành động đó nhằm thay đổi bản sắc của Jerusalem cũng như hiện trạng lịch sử và pháp lý tại các địa điểm linh thiêng, đặc biệt là khu đền Al-Aqsa mà Israel gọi là Núi Đền, đồng thời cảnh báo nguy cơ làm gia tăng căng thẳng tôn giáo.

Tuyên bố chung của hội nghị khẳng định Đông Jerusalem là một phần lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có hành động khẩn cấp nhằm chấm dứt các biện pháp của Israel tại Jerusalem và các địa điểm linh thiêng. Các nước tham dự cũng nhất trí thành lập một cơ chế, trong đó có nền tảng truyền thông, để ghi nhận và công bố các hành vi vi phạm.

Hội nghị có sự tham dự của ngoại trưởng và đại diện các nước Arập cùng Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia. Cuộc họp được tổ chức sau khi hàng nghìn người định cư Israel, cùng các quan chức chính phủ và dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh, tiến vào khu vực đền Al-Aqsa ở khu Thành cổ Đông Jerusalem hồi cuối tháng trước, làm dấy lên làn sóng chỉ trích rộng rãi./.

Xung đột Hamas-Israel: Phản ứng quốc tế về lộ trình hòa bình 15 điểm ở Dải Gaza Đại diện cấp cao của EU Kaja Kallas hoan nghênh lộ trình hòa bình 15 điểm tại Dải Gaza song cho rằng thành công của thỏa thuận phụ thuộc vào cam kết đầy đủ của tất cả các bên.

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