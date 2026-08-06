Iran và Oman thống nhất mở lại eo biển Hormuz trong 60 ngày

Iran và Oman đã đạt được đồng thuận về việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sau nhiều tháng gián đoạn.

Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn cần được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực.

Theo kênh tin tức Al-Hadath của Saudi Arabia, thỏa thuận có thời hạn 60 ngày, trong đó hai nước nhất trí mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Iran và Oman cũng không thu phí đối với các tàu thương mại qua lại trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực.

Ngoài ra, các quốc gia trong khu vực có thể tham gia rà phá thủy lôi và triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn cho việc nối lại hoạt động hàng hải.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran và Muscat đã đạt tiến triển đáng kể trong đàm phán về việc khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, song vẫn còn một số nội dung cần hoàn tất trước khi công bố văn kiện cuối cùng.

Giới chức Iran cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng việc mở lại eo biển "sắp hoàn tất," cho rằng vẫn còn nhiều chi tiết kỹ thuật và an ninh cần được thống nhất.

Về phía Pakistan, Bộ Ngoại giao nước này bày tỏ hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tahir Hussain Andrabi cho rằng việc giảm căng thẳng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Iran và Mỹ nối lại các cuộc đối thoại kỹ thuật theo Bản ghi nhớ Islamabad (Islamabad MoU) do Pakistan hỗ trợ thúc đẩy trước đó.

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman là tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Péc-xích (Persian) với Vịnh Oman và Ấn Độ Dương. Trước khi xảy ra xung đột khu vực hồi đầu năm, khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao dịch trên thế giới được vận chuyển qua tuyến đường này.

Việc lưu thông bị gián đoạn trong nhiều tháng qua đã làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng và gây biến động trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Đến chiều 6/8, Iran vẫn chưa công bố thời điểm chính thức thực thi thỏa thuận.

Các nhà quan sát nhận định nếu được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran phê chuẩn, đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp khôi phục một trong những tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới, đồng thời tạo thêm động lực cho các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông./.

Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến vận tải qua eo biển Hormuz Nhiều ngày qua, giới chức Iran và Oman đã liên tục thảo luận về kế hoạch quản lý eo biển Hormuz, nơi hiện là tâm điểm trong cuộc xung đột giữa Mỹ và nước Cộng hòa Hồi giáo.