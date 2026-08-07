Xung đột Israel-Hamas: Ít nhất 300 trẻ em thiệt mạng trong 300 ngày qua

Ngày 6/8, các cơ quan của Liên hợp quốc cảnh báo ít nhất 300 trẻ em tại Dải Gaza đã thiệt mạng trong 300 ngày qua, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng Hamas và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chính thức có hiệu lực từ tháng 10/2025.

Trong bối cảnh xuất hiện thông tin về một kế hoạch hòa bình mới do Mỹ khởi xướng cùng sự gia tăng các đợt không kích của Israel vào các mục tiêu được cho là của Hamas, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết hàng trăm nghìn gia đình tại Gaza đang bị dồn sống trong 1/3 diện tích vùng đất này, sinh sống tạm bợ giữa những đống đổ nát và rác thải chưa được xử lý.

Giám đốc UNICEF khu vực Trung Đông và Bắc Phi, ông Edouard Beigbeder, nói rõ: "Một lệnh ngừng bắn mà trung bình mỗi ngày vẫn có một trẻ em thiệt mạng là lệnh ngừng bắn thất bại đối với trẻ em. Hàng trăm em nhỏ khác bị thương, nhiều em trong tình trạng rất nặng."

Đề cập đến kế hoạch hòa bình mới đang được thúc đẩy cho Dải Gaza, ông Beigbeder cho rằng đã có nhiều lời hứa được đưa ra và lần này, thỏa thuận phải được cụ thể hóa bằng hành động.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cũng cho biết các đợt không kích tại Gaza tiếp tục gây thương vong cho dân thường, tàn phá hạ tầng và nguồn vật tư y tế thiết yếu.

Các hoạt động quân sự tiếp diễn gần "Đường Vàng" và các đợt không kích ở những khu vực khác đang làm đảo lộn cuộc sống người dân, phá hủy nơi trú ẩn, gây ra các làn sóng di cư mới và hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế.

Trong tuần qua, OCHA đã hỗ trợ gia cố 3.000 nơi trú ẩn tạm thời ở thành phố Gaza và phân phát nhu yếu phẩm khẩn cấp cho 9.000 hộ gia đình, bao gồm dụng cụ làm bếp, bạt che, chăn, đệm, đèn năng lượng mặt trời và quần áo.

OCHA nhấn mạnh việc cho phép vận chuyển gỗ, dây thừng, đèn năng lượng Mặt Trời và công cụ lao động vào Gaza một cách kịp thời là điều vô cùng cấp thiết để mở rộng viện trợ.

Theo tổ chức này, tổng số thương vong kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố ngày 10/10/2025 là 1.209 người thiệt mạng và 3.943 người bị thương./.

Hamas chấp nhận nguyên tắc giải giáp hoàn toàn tại Gaza Dự thảo thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza yêu cầu Hamas bàn giao toàn bộ vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ, phá hủy cơ sở sản xuất vũ khí trước khi Israel từng bước rút quân khỏi Gaza.