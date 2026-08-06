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Nga thông báo tấn công căn cứ ngầm của Ukraine

Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc không kích phá hủy căn cứ quân sự ngầm của trung đội điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tại phần lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát.

Viết Thành
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Nga thông báo tấn công căn cứ ngầm của Ukraine
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Nga thông báo tấn công căn cứ ngầm của Ukraine

Iran và Oman thống nhất mở eo biển Hormuz 60 ngày.

NATO thúc đẩy tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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