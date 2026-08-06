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Liên hợp quốc: Xung đột Ukraine trải qua tháng đẫm máu nhất

Theo báo cáo của LHQ, tháng Bảy là tháng đẫm máu nhất đối với dân thường Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ vào tháng 4/2022, với mức độ thương vong gia tăng rõ rệt.

Một tòa nhà bị hư hỏng tại Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một tòa nhà bị hư hỏng tại Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/8, Liên hợp quốc cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái tầm xa của Nga trong đêm đã khiến ít nhất 17 dân thường thiệt mạng và 44 người bị thương tại Ukraine, chủ yếu ở khu vực Kiev.

Đây được xem là đợt tấn công gây thương vong nặng nề nhất trong thời gian qua.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, tháng Bảy vừa qua cũng là tháng đẫm máu nhất đối với dân thường Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ vào tháng 4/2022, với mức độ thương vong gia tăng rõ rệt do các đợt không kích sử dụng vũ khí tầm xa.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Liên hợp quốc ghi nhận 1.396 dân thường đã thiệt mạng và 7.978 người bị thương tại Ukraine, cao hơn cùng kỳ các năm 2024 và 2025.

Liên hợp quốc cho biết thêm các cuộc tấn công cũng gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nhà cửa, trường học, hệ thống giao thông công cộng, mạng lưới cấp nước và các kho hàng cứu trợ nhân đạo tại nhiều địa phương, như Kramatorsk và Kherson.

Tổ chức này nhấn mạnh chiến sự đã khiến 3,7 triệu người phải chạy lánh nạn ở trong nước và 5,9 triệu người đang sống tị nạn ở nước ngoài./.

(Vietnam+)
#xung đột Nga-Ukraine #Liên hợp quốc Nga Ukraine
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