Đức điều tra vụ UAV gắn thuốc nổ xuất hiện tại sân bay

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt ngày 5/8 đánh giá vụ phát hiện một thiết bị bay không người lái (UAV) gắn thuốc nổ tại sân bay Leipzig là một “kịch bản tấn công lai,” đồng thời cảnh báo đây là vụ việc an ninh nghiêm trọng, phản ánh mức độ nguy hiểm mới đối với các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Phát biểu tại cuộc họp báo tối 5/8 ở Leipzig cùng Bộ trưởng Nội vụ bang Sachsen Armin Schuster và Tổng Công tố viên bang Sachsen Wolfgang Schwürzer, ông Dobrindt cho biết UAV được phát hiện trong đêm gần một máy bay vận tải Antonov của Ukraine. Thiết bị này mang theo một khối thuốc nổ và đã được các chuyên gia của Cảnh sát Liên bang Đức xử lý bằng biện pháp kích nổ có kiểm soát.

Ông Schuster nhấn mạnh vụ việc không liên quan đến những người điều khiển UAV nghiệp dư vô tình đi lạc vào khu vực sân bay, mà là một sự việc rất nghiêm trọng.

Ông Dobrindt cũng cho rằng những người đứng sau không phải là nghiệp dư, bởi vụ việc đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao và hiểu biết về thuốc nổ.

Cơ quan chức năng Đức cũng đang tìm kiếm các mảnh vỡ của UAV thứ hai bị nghi có thể đã va chạm với một máy bay chở hàng của hãng DHL.

Theo thông tin được công bố, chiếc máy bay này đã phải cất cánh lại sau khi một đường băng bị phong tỏa và trong quá trình đó bị một vật thể va trúng, gây hư hại nhẹ.

Cơ quan Cảnh sát hình sự bang Sachsen và Viện Tổng công tố Dresden đã tiếp nhận điều tra. Tổng Công tố viên Wolfgang Schwürzer cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành theo mọi hướng. Bộ trưởng Dobrindt chưa công bố loại thuốc nổ được sử dụng cũng như suy đoán về nguồn gốc của UAV.

Thiết bị này được phát hiện gần một máy bay Antonov An-124 của Ukraine. Đây là một trong những loại máy bay vận tải thương mại lớn nhất thế giới và từng được Quân đội Liên bang Đức thuê để vận chuyển hàng hóa đặc biệt nặng.

Việc mục tiêu nghi vấn nằm gần máy bay Ukraine làm dấy lên suy đoán về khả năng có yếu tố nước ngoài đứng sau, nhưng ông Dobrindt không nêu đích danh quốc gia nào. Ông chỉ nói có thể những kẻ chủ mưu là “các thế lực nước ngoài” muốn gieo rắc bất ổn.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Bộ Nội vụ Liên bang Đức mới nâng đánh giá tình hình đe dọa trong nước lên mức “cao” trong tháng Bảy. Theo ông Dobrindt, trước các mối đe dọa lai, Đức đang đối mặt một dạng chạy đua vũ trang, trong đó các đối tượng thù địch có thể kết hợp công nghệ dân dụng,UAV, phá hoại và tác động tâm lý nhằm gây bất ổn.

Sau khi phát hiện các thiết bị nghi vấn, sân bay Leipzig đã tạm thời đình chỉ hoạt động bay trong đêm. Một số máy bay, trong đó có cả máy bay chở khách, phải chuyển hướng. Leipzig là một trung tâm hàng hóa hàng không quan trọng của Đức, vì vậy vụ việc đặt ra yêu cầu tăng cường bảo vệ các sân bay, nhất là trước nguy cơ từ UAV.

Các vụ UAV gây gián đoạn hoạt động sân bay không còn hiếm tại Đức và châu Âu, nhưng việc phát hiện UAV mang thuốc nổ được coi là diễn biến nghiêm trọng hơn nhiều.

Bộ trưởng Nội vụ bang Sachsen Schuster cho biết theo hiểu biết của ông, trước đây chưa từng có vụ thiết bị bay không người lái gắn thuốc nổ nào như vậy tại sân bay.

Tổng Giám đốc Hiệp hội Sân bay Đức (ADV) Ralph Beisel gọi vụ việc là “hồi chuông cảnh tỉnh,” nhấn mạnh sân bay là cơ sở có ý nghĩa an ninh và cần được bảo vệ ở mức cao nhất.

Ông kêu gọi nhanh chóng lắp đặt và đưa vào vận hành đầy đủ các hệ thống phát hiện, theo dõi và phòng chống UAV.

Theo ADV, các sân bay tại Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, Leipzig, Köln và Bonn hiện vẫn chờ các hệ thống phát hiện và phòng chống UAV mà Bộ Nội vụ Liên bang Đức đã cam kết trang bị.

Vụ việc tại Leipzig có thể thúc đẩy Đức đẩy nhanh triển khai công nghệ chống UAV tại các đầu mối hàng không trọng yếu trong thời gian tới./.

Đức cảnh báo nguy cơ UAV tấn công Quốc hội và các cơ quan hiến pháp Bộ trưởng Nội vụ Đức đề xuất duy trì thường trực hệ thống phòng thủ UAV để bảo vệ các cơ quan nhà nước trung ương trong bối cảnh các nguy cơ an ninh ngày càng phức tạp.