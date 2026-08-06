Ba Lan thảo luận việc thành lập căn cứ quân sự thường trực với Mỹ

Ngày 5/8, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski cho biết nước này và Mỹ đang tiến hành đàm phán về việc thiết lập các căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Ba Lan.

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước TVP, Thứ trưởng Zalewski nhấn mạnh hai bên đã “hoàn thành giai đoạn đầu của quá trình.” Mỹ hiện đã thành lập một nhóm đối tác để đàm phán với Ba Lan. Hai bên đang trao đổi các đề xuất.

Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi Mỹ hồi tuần trước bắt đầu xem xét chính thức về sự hiện diện quân sự của nước này ở châu Âu, nhằm mục đích thúc đẩy lục địa này đảm nhận trách nhiệm chính trong việc phòng thủ thông thường.

Theo số liệu do Hội đồng Quan hệ đối ngoại có trụ sở tại Mỹ tổng hợp, hàng chục nghìn quân nhân Mỹ đang đóng quân tại Đức, Ba Lan, Italy và các quốc gia châu Âu khác.

Riêng tại Ba Lan, hiện có gần 10.000 binh sỹ Mỹ đóng quân ở quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) này, hầu hết đều theo hình thức luân chuyển./.

Mỹ sẽ khôi phục luân chuyển lực lượng tại Ba Lan trong những tuần tới Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho biết đã nhận được xác nhận từ Phó Đại sứ Mỹ và Tùy viên quân sự Mỹ tại Ba Lan rằng hoạt động luân chuyển quân của Mỹ, vốn bị tạm dừng vài tuần trước, đang được khôi phục.