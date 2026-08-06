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NATO ưu tiên đẩy nhanh chuyển giao hệ thống phòng không cho Ukraine

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khẳng định việc tăng cường năng lực phòng không là ưu tiên cấp bách, đồng thời kêu gọi các đối tác châu Âu và Mỹ sớm tháo gỡ các thủ tục để đẩy nhanh chuyển giao khí tài.

Phương Hoa
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết liên minh đang khẩn trương phối hợp với các nước thành viên để đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống và tên lửa phòng không cho Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ hạ tầng và dân thường trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, ông Rutte nhấn mạnh cần sớm tháo gỡ các thủ tục để đẩy nhanh việc chuyển giao khí tài phòng không.

Theo ông, việc tăng cường năng lực phòng không là ưu tiên cấp bách và phụ thuộc vào quyết tâm của các đối tác châu Âu cũng như Mỹ.

Tổng thống Zelenskyy cho biết lượng tên lửa phòng không mà Ukraine tiếp nhận từ các đối tác trong nửa đầu năm 2026 chỉ bằng khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm 2025.

Ông cho rằng việc bổ sung các hệ thống phòng không sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu khi mùa Đông đang đến gần.

Theo giới chức Ukraine, các tổ hợp Patriot hiện là hệ thống chủ lực có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, song số lượng bệ phóng và tên lửa đánh chặn vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế.

Tình trạng thiếu hụt này cũng diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với các hệ thống Patriot gia tăng tại nhiều khu vực trên thế giới.

NATO cho biết cơ sở sản xuất tên lửa Patriot đầu tiên tại châu Âu dự kiến sẽ đi vào hoạt động tại Đức trong tháng Chín tới, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của khu vực và bổ sung nguồn cung cho các nước đồng minh.

Về lâu dài, Mỹ và Ukraine vẫn đang trao đổi về khả năng hợp tác sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

Một phương án đang được xem xét là Ukraine sản xuất một số linh kiện trước khi chuyển sang châu Âu để lắp ráp hoàn thiện.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định việc xây dựng năng lực sản xuất sẽ cần thêm thời gian mới có thể đáp ứng nhu cầu thực tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
#NATO #Ukraine #phòng không #tên lửa #Patriot #xung đột Mỹ Ukraine
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