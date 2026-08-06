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Đức tuyên án chung thân đối tượng gây vụ lao xe vào đám đông ở Munich

Tòa án xác định bị cáo Farhad N. (25 tuổi), công dân Afghanistan, phạm 2 tội danh giết người, 23 tội danh mưu sát, 22 tội danh gây thương tích, trong đó có 19 trường hợp gây thương tích nghiêm trọng.

Nguyễn Hà
Hiện trường vụ lao xe vào đám đông ở thành phố Munich, Đức ngày 13/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường vụ lao xe vào đám đông ở thành phố Munich, Đức ngày 13/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một tòa án tại thành phố Munich (München) của Đức ngày 6/8 đã tuyên án chung thân đối với đối tượng lao xe ôtô vào đám đông tại thành phố này hồi năm ngoái khiến 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Tòa án xác định bị cáo Farhad N. (25 tuổi), công dân Afghanistan, phạm 2 tội danh giết người, 23 tội danh mưu sát và 22 tội danh gây thương tích, trong đó có 19 trường hợp gây thương tích nghiêm trọng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Farhad N. đã điều khiển xe ôtô vượt qua xe cảnh sát rồi lao vào đoàn tuần hành gồm khoảng 1.400 người là các thành viên công đoàn tại Munich.

Vụ tấn công khiến một phụ nữ và con gái tử vong vài ngày sau đó do chấn thương nặng.

Trong phiên tòa, các công tố viên cho rằng Farhad N. thực hiện vụ tấn công với “động cơ tôn giáo” và đã hô câu “Allahu akbar” (Thượng đế vĩ đại) sau khi thủ ác.

Tuy nhiên, bị cáo được xác định không phải là thành viên của bất kỳ tổ chức thánh chiến nào. Chính sự cô độc và trạng thái lo âu đã góp phần dẫn đến hành vi phạm tội của Farhad N.

Cơ quan chức năng cho rằng có thể bị cáo đã bị cực đoan hóa trong nhiều tháng trước khi thực hiện vụ tấn công do tiếp xúc với các nội dung trực tuyến từ những nhà truyền đạo cực đoan.

Farhad N. đến Đức năm 2016 khi mới 15 tuổi và từng xin tị nạn nhưng bị từ chối. Sau đó, đối tượng được phép ở lại Đức và làm việc.

Y thực hiện vụ tấn công ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử liên bang Đức năm 2025 khi vấn đề nhập cư và an ninh trở thành chủ đề tranh luận lớn tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)
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