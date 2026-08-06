Nga thúc đẩy đa dạng hóa tuyến vận tải kết nối châu Á qua Ấn Độ Dương

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 6/8, Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin cho rằng quốc gia này cần phát triển một tuyến đường sắt nối liền với Ấn Độ Dương trong trường hợp leo thang căng thẳng ở eo biển Bosphorus và Hormuz.

Theo ông, các tuyến đường thay thế có thể được xây dựng qua lãnh thổ các nước Turkmenistan, Iran, Afghanistan và Pakistan đến Ấn Độ Dương.

Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh bất kỳ tuyến đường nào từ Nga đến Ấn Độ và châu Á đều là cần thiết. Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã dẫn đến những vấn đề về vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 25% lượng dầu mỏ và 20% khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Sáng kiến của Phó Thủ tướng Khusnullin ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ Duma Quốc gia Nga.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Dmitry Novikov cho rằng lợi ích thu được từ việc xây dựng tuyến đường logistics nối với Ấn Độ Dương hoàn toàn xứng đáng với chi phí bỏ ra và có thể góp phần giúp giảm thiểu xung đột ở khu vực.

Theo nghị sỹ Novikov, Moskva có nhiều kinh nghiệm xây dựng các tuyến đường sắt lớn, như tuyến đường sắt xuyên Siberia hay tuyến đường sắt Baikal-Amur (BAM). Ông hối thúc chính phủ sớm khởi động việc xây dựng tuyến đường này.

Ông cho rằng việc thực thi sẽ cần qua 3 cấp chuẩn bị, bao gồm đàm phán thỏa thuận liên chính phủ, xác định các bên tham gia dự án và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, hậu cần. Để đẩy nhanh tiến độ, cần thực hiện đồng thời cả 3 bước trên.

Nghị sỹ Novikov tin rằng hành lang giao thông đến Ấn Độ Dương để kết nối với châu Á là hoàn toàn cần thiết và xứng đáng, vì nhu cầu sẽ ngày càng tăng lên.

Tuyến đường này vừa mang ý nghĩa kinh tế, vừa mang tính chính trị, bởi các quốc gia thường đồng ý chấm dứt xung đột quân sự, tìm kiếm điểm chung, tránh đối đầu và tránh khơi lại những hiềm khích lịch sử cũ khi họ có chung mục tiêu và lợi ích.

Theo một báo cáo của hãng tư vấn Mordor Intelligence (Ấn Độ), thị trường vận tải hàng hóa và logistics của Nga sẽ tăng trưởng từ 75,08 tỷ USD năm 2026 lên 85,93 tỷ USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) là 2,74% và tốc độ tăng trưởng tích lũy là 13,33%. Để so sánh, chỉ số CAGR tại Mỹ được dự báo là 5% và tại EU là 3,26%.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết Nga và Ấn Độ đang chuẩn bị các tuyến đường vận chuyển để đảm bảo tăng trưởng kim ngạch thương mại liên quan đến thỏa thuận thương mại tự do sắp tới.

Hai nước hiện đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030 nên việc tăng cường kết nối giao thông vận tải là rất quan trọng đối với cả hai bên. Trọng tâm là phát triển tuyến đường Vladivostok-Chennai và cùng nhau phát triển Tuyến đường biển phía Bắc (NSR).

Ngoài Nga, Ấn Độ cũng là đối tác thương mại lớn của các nước trong Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Kim ngạch thương mại của Ấn Độ với các nước thành viên EAEU năm 2025 tăng trưởng khá tích cực. Cụ thể, kim ngạch với Nga đạt 68,7 tỷ USD (tăng 20%), Kazakhstan 923 triệu USD (tăng 25%), Armenia 317 triệu USD (tăng 152%), Belarus 106 triệu USD (tăng 30%), Kyrgyzstan 4,5 triệu USD (tăng 28%)./.

Nga cam kết bảo đảm nguồn cung dầu ổn định cho Trung Quốc và Ấn Độ Giám đốc điều hành Rosneft Igor Sechin nhấn mạnh quan hệ năng lượng giữa Nga với Trung Quốc và Ấn Độ là yếu tố bảo đảm nguồn cung ổn định, bất chấp các sức ép và lệnh trừng phạt từ bên ngoài.