Anh công bố kết quả điều tra ban đầu vụ đâm dao ở trung tâm London

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 5/8, cảnh sát thủ đô nước Anh công bố kết quả điều tra ban đầu của vụ đâm dao khiến 4 nạn nhân bị thương xảy ra trước đó cùng ngày, theo đó, cho biết nghi phạm có thể gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần.

Trong tuyên bố cập nhật về tình hình vụ việc, người phát ngôn Sở Cảnh sát thủ đô London (Metropolitan Police) cho biết mặc dù cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu, nhưng thông tin hiện có cho thấy có khả năng đây là vụ việc riêng lẻ, liên quan đến sức khỏe tâm thần.

Cảnh sát đã thu giữ được một chiếc kéo tại hiện trường. Một phụ nữ 47 tuổi đã bị bắt tại hiện trường vì nghi ngờ tàng trữ vũ khí nguy hiểm và hành hung.

Cảnh sát cũng cho biết tính đến 17 giờ cùng ngày, 2 trong số 4 nạn nhân đã được xuất viện, trong khi 2 người vẫn đang nằm viện với những vết thương không nghiêm trọng.

Đầu giờ chiều 5/8 theo giờ địa phương, tại khu vực Covent Garden, ở trung tâm thủ đô London, Anh, đã xảy ra một vụ đâm dao khiến 4 nạn nhân bị thương.

Theo một nhân chứng là doanh nhân địa phương, nữ nghi phạm đi bộ trên đường Endell và đâm người không quen biết một cách ngẫu nhiên.

Nhân chứng cũng cho biết nữ nghi phạm thường xuyên xuất hiện ở khu vực này.

Hiện chưa rõ danh tính của 4 nạn nhân, nhưng thông tin đến nay cho thấy tất cả đều là nam giới, ở độ tuổi 34, 39, 42, 52 và trên người có các vết đâm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các nhân viên của Dịch vụ Cứu thương London đã có mặt tại hiện trường.

Một máy bay cứu thương cũng đã được điều động đến Quảng trường Trafalgar, cách địa điểm xảy ra vụ đâm dao khoảng 600m, để hỗ trợ.

Sau khi xảy ra vụ việc, một hàng rào cảnh sát được thiết lập trên đường Endell. Nhưng đến cuối buổi chiều, tất cả rào chắn và các tuyến đường bị phong tỏa đã được dỡ bỏ và mọi hoạt động trên các tuyến phố trong khu vực đã trở lại bình thường./.

Đâm dao ở trung tâm London, một nữ nghi phạm bị bắt giữ Thông tin từ Cảnh sát thủ đô London cho biết 4 nam giới trong độ tuổi 34, 39, 42 và 52 đã bị thương do dao đâm. Cảnh sát bắt giữ phụ nữ 47 tuổi vì nghi tàng trữ vũ khí nguy hiểm và hành hung.