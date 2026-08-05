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Hơn 100 người thiệt mạng trong mùa mưa khốc liệt ở Ấn Độ

Lũ lụt và sạt lở do mưa gió mùa đã khiến hơn 100 người thiệt mạng tại nhiều bang của Ấn Độ từ tháng Bảy đến nay, hàng nghìn người phải sơ tán trong bối cảnh thiên tai tiếp tục diễn biến nghiêm trọng.

Thùy Liên
Mưa lớn gây ngập lụt tại Teok, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)
Mưa lớn gây ngập lụt tại Teok, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Theo số liệu chính thức được công bố ngày 5/8, lũ lụt và sạt lở đất do mưa gió mùa đã khiến hơn 100 người thiệt mạng trên khắp Ấn Độ kể từ tháng Bảy, trong khi hàng nghìn người buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong mùa mưa là bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ. Theo Thủ hiến bang Himanta Biswa Sarma, ít nhất 87 người đã thiệt mạng tại bang này.

Riêng huyện Sivasagar, khu vực chịu tác động nghiêm trọng nhất, ghi nhận khoảng 47 người tử vong trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn đang chìm trong biển nước.

Người dân đã phải sử dụng bè và thuyền bơm hơi để di chuyển đến vùng đất cao hơn với sự hỗ trợ của lực lượng ứng phó thảm họa của bang. Chính quyền bang đã kêu gọi người dân đóng góp tài chính để hỗ trợ công tác cứu trợ và tái thiết sau thiên tai.

Chia sẻ trên mạng xã hội X, Thủ hiến bang Assam cho biết mức độ thiệt tại đây thuộc mức nghiêm trọng nhất trong lịch sử bang. Ông nhấn mạnh những tổn thất về vật chất có thể được khắc phục dần dần, song không có khoản bồi thường nào có thể bù đắp được việc mất người thân.

Trong khi đó, tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, Thủ hiến VD Satheesan cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 7 người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn. Hơn 300 trại cứu trợ đã được thiết lập tại bang này, tiếp nhận hơn 10.000 người, sau khi mưa lớn gây sạt lở đất và khiến mực nước tại các sông dâng cao, tràn bờ.

Theo báo cáo của đài phát thanh-truyền hình nhà nước Ấn Độ, tại vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir thuộc dãy Himalaya, ít nhất 31 người đã thiệt mạng.

Mặc dù mùa mưa hằng năm mang đến lượng mưa cần thiết cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến hiện tượng này trở nên thất thường, khó dự đoán và nguy hiểm hơn trên toàn khu vực Nam Á./.

(TTXVN/Vietnam+)
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