Cách các sân bay Mỹ rút ngắn thời gian làm thủ tục

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, các sân bay và hãng hàng không tại Mỹ đang triển khai công nghệ sinh trắc học cùng hệ thống kiểm soát từ xa nhằm giảm thiểu tình trạng xếp hàng kéo dài và tối ưu hóa quy trình kiểm tra an ninh cho hành khách.



Theo đánh giá của Giáo sư kỹ thuật Laura Albert đến từ Đại học Wisconsin-Madison, ngành hàng không Mỹ đang có những đổi mới mang tính thử nghiệm để thay thế quy trình truyền thống vốn tốn nhiều nhân lực.

Một trong những sáng kiến đáng chú ý là chương trình Gold+, cho phép các sân bay lựa chọn mô hình kiểm soát an ninh tư nhân thay vì sử dụng nhân viên của Cơ quan An ninh Vận tải (TSA). Hiện tại đã có 3 sân bay tham gia mô hình này nhằm cải thiện hiệu quả vận hành.



Tại bang Massachusetts, hành khách của các hãng hàng không Delta Air Lines và JetBlue Airways khởi hành từ sân bay quốc tế Logan có thể hoàn tất kiểm tra an ninh tại một nhà ga từ xa ở Framingham, cách Boston khoảng 37 km.

Với mức phí 9 USD, khách hàng sẽ được xe buýt đưa thẳng vào khu vực chờ sau khi đã qua kiểm tra TSA, giúp tránh việc phải tự lái xe và tìm chỗ đậu xe tại sân bay chính.

Người phát ngôn Benjamin Crawley của Massport cho biết đơn vị này dự kiến khởi công một địa điểm tương tự tại Braintree, cách Boston khoảng 19 km vào mùa thu năm nay.



Đối với dịch vụ hành lý, hãng United Airlines triển khai chương trình Twilight Bag Drop tại sân bay Chicago O’Hare và Guam. Hành khách có chuyến bay trước 10h sáng có thể ký gửi hành lý từ 18h đến 21h ngày hôm trước.

Người phát ngôn Erin Jankowski của United Airlines đánh giá dịch vụ này đặc biệt hữu ích cho những người mang theo đồ đạc cồng kềnh như dụng cụ trượt tuyết hoặc gậy golf.

Ngoài ra, chương trình One Stop Security cho phép hành khách từ London (Anh) đến Atlanta hoặc Dallas có thể chuyển tiếp nội địa mà không cần kiểm tra lại hành lý.



Bên cạnh đó, hệ thống International Remote Baggage Screening giúp nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) kiểm tra hình ảnh X-quang hành lý từ xa trước khi máy bay hạ cánh.

Công nghệ sinh trắc học cũng đang được đẩy mạnh thông qua chương trình Touchless ID của TSA tại 65 sân bay Mỹ, cho phép hành khách sử dụng nhận diện khuôn mặt thay cho giấy tờ vật lý.

Người phát ngôn CBP Jessica Turner khẳng định việc áp dụng các trạm kiểm soát ảnh chụp đã giúp rút ngắn trung bình 25% thời gian chờ đợi của công dân Mỹ khi làm thủ tục nhập cảnh./.



Mỹ triển khai đặc vụ ICE hỗ trợ an ninh tại các sân bay đông đúc Các nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) sẽ giúp đảm bảo an ninh tại các lối vào và lối ra để giảm tải khối lượng công việc cho Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải (TSA).

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