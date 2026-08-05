Mỹ truy tố đối tượng bị bắt tại sân golf của Tổng thống Trump

Nhà chức trách bang California ngày 4/8 cho biết đối tượng bị bắt giữ tại sân golf Trump National Golf Club ở thành phố Rancho Palos Verdes đã bị truy tố nhiều tội danh liên quan đến vũ khí, sau khi lực lượng chức năng phát hiện một kho súng, đạn và thiết bị bảo hộ tại nơi ở của nghi phạm.

Nghi phạm được xác định là Jeanine John Taele, nam giới, 38 tuổi, cư trú tại thành phố Downey, bang California.

Tại phiên hầu tòa ngày 4/8, người này không nhận tội đối với 4 cáo buộc hình sự phát sinh từ vụ bắt giữ.

Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Quận Los Angeles ấn định mức tiền bảo lãnh 250.000 USD, đồng thời cấm bị cáo sở hữu vũ khí; tiếp cận khu vực sân golf Trump National Golf Club hay rời khỏi bang California trong thời gian chờ xét xử. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 26/8.

Văn phòng Cảnh sát Quận Los Angeles cho biết vụ việc xảy ra hôm 2/8 vừa qua khi các nhân viên an ninh liên bang mặc thường phục phát hiện nghi phạm đi lại trong khuôn viên sân golf, chụp ảnh, quay phim và có biểu hiện theo dõi công tác bảo vệ trước chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới khu vực Los Angeles.

Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong người nghi phạm một băng đạn 16 viên đã nạp đạn đầu rỗng. Khám xét chiếc xe của nghi phạm tại bãi đỗ xe của sân golf, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ một khẩu súng ngắn đã lên đạn cùng một băng đạn khác chứa đạn đầu rỗng.

Sau đó, với lệnh khám xét nơi ở của nghi phạm tại thành phố Downey, các điều tra viên thuộc Văn phòng Cảnh sát Quận Los Angeles, phối hợp với Lực lượng Đặc nhiệm Chống khủng bố của Cục Điều tra Liên bang (FBI), đã thu giữ một khẩu súng trường kiểu AR được cải biến trái phép, một khẩu súng ngắn cỡ 45, một bộ phận súng trường AR, áo giáp chống đạn, nhiều băng đạn sức chứa lớn, số lượng lớn đạn dược, hai thiết bị liên lạc vô tuyến và nhiều sổ ghi chép mà giới điều tra cho là có nội dung đáng quan ngại.

Các công tố viên đã truy tố nghi phạm về các tội danh mang súng giấu kín trong xe, tàng trữ băng đạn có sức chứa lớn, tàng trữ súng có nòng ngắn trái phép và một số vi phạm khác liên quan đến vũ khí. Ngoài ra, Taele còn bị truy tố trong một vụ cướp xảy ra tại thành phố El Segundo vào tháng 11/2025.

Cuộc điều tra hiện do Văn phòng Cảnh sát Quận Los Angeles, FBI và Mật vụ Mỹ phối hợp tiến hành. Nhà chức trách cho biết không phát hiện mối đe dọa đáng tin cậy nào đối với cộng đồng hoặc đối với Tổng thống Trump, song không loại trừ khả năng sẽ bổ sung các cáo buộc mới khi quá trình điều tra hoàn tất.

Trong ngày 4/8, Tổng thống Trump đã đến khu vực Los Angeles để tham dự một sự kiện gây quỹ của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa. Các cơ quan thực thi pháp luật cho biết vẫn đang làm rõ động cơ của nghi phạm cũng như liệu vụ việc có liên quan đến hoạt động đe dọa an ninh đối với Tổng thống hay không./.

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