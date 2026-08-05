Mỹ cấm xuất khẩu vật liệu pin tái chế và phế liệu vonfram trong một năm

Mỹ chuẩn bị cấm xuất khẩu phế liệu vonfram và vật liệu pin tái chế ngay trong tháng này. Động thái này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump trao quyền cho các cơ quan chức năng nhằm giữ lại những nguồn nguyên liệu chiến lược trong nước.

Theo quy định được công bố trên Công báo Liên bang, các nhà cung cấp phế liệu vonfram và khối đen - phần kim loại được nghiền nhỏ từ pin lithium-ion tái chế - sẽ phải bán ở thị trường nội địa, nhưng họ vẫn có thể nộp đơn xin miễn trừ. Hạn chế này sẽ có hiệu lực trong vòng một năm.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ đã thông qua một biện pháp cho phép giới chức nước này hạn chế xuất khẩu chất thải công nghiệp chứa các khoáng sản và vật liệu thiết yếu (CMM). Đây là một phần trong nỗ lực sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng từ thời Chiến tranh Lạnh nhằm củng cố nguồn cung và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Trong thông báo trên Công báo Liên bang, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, Tổng thống đã khẳng định việc thiếu hụt nguồn cung CMM gây ra rủi ro ngày càng lớn đối với quốc phòng và an ninh quốc gia, đồng thời nhấn mạnh Mỹ cần hành động ngay lập tức để bảo vệ nguồn cung CMM có thể thu hồi.

Vonfram là một kim loại cứng được sử dụng rộng rãi từ giáp quân sự, đạn dược cho đến các công cụ chính xác trong các nhà máy sản xuất ôtô. Đây cũng là một trong các kim loại đang chịu sự kiểm soát xuất khẩu từ Trung Quốc. Trong khi đó, khối đen đang trở thành nguồn cung thay thế tiềm năng để thu hồi lithium, cobalt, nickel cùng nhiều vật liệu quan trọng khác.

Theo ông Lee Allen, chuyên gia phân tích thị trường chiến lược cấp cao tại công ty định giá Fastmarkets, công suất sản xuất khối đen từ phế liệu pin tại Mỹ chiếm khoảng 9% tổng công suất toàn cầu trong quý 1 năm 2026.

Chuyên gia này cho biết các hạn chế xuất khẩu của Mỹ có thể làm sụt giảm đáng kể nguồn cung khối đen đối với các công ty tái chế ở châu Á, đặc biệt là những đơn vị nhập khẩu vật liệu nickel, cobalt và mangan tại Hàn Quốc cũng như khu vực Đông Nam Á.

Gần đây, các doanh nghiệp tái chế pin ở Bắc Mỹ liên tục gặp khó khăn về tài chính. Công ty khởi nghiệp Ascend Elements Inc. có trụ sở tại bang Massachusetts đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 4, trong khi Li-Cycle Holding Corp. đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào năm ngoái, dẫn đến việc chủ nợ chính là Glencore Plc phải tiếp quản một số tài sản của doanh nghiệp này.

Chuyên gia Allen nhận định thêm rằng mặc dù các rào cản xuất khẩu có thể tạo động lực thúc đẩy đầu tư vào năng lực tinh chế trong nước, nhiều bên tham gia thị trường vẫn lưu ý rằng Mỹ hiện chưa có đủ năng lực để hấp thụ toàn bộ lượng vật liệu đang được xuất khẩu./.

Doanh nghiệp Trung Quốc kiểm soát gần 3/4 thị trường pin xe điện toàn cầu Các doanh nghiệp Trung Quốc hiện nắm giữ gần 75% thị phần pin xe điện toàn cầu, tiếp tục củng cố vị thế thống trị nhờ mở rộng sản xuất, tăng trưởng mạnh và kiểm soát chuỗi cung ứng.

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