Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng hệ thống thu hồi, tái chế pin lithium

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc phối hợp với Liên đoàn Hợp tác xã cung ứng và tiếp thị toàn quốc thúc đẩy tăng cường xây dựng hệ thống thu hồi và tái chế pin lithium dùng cho xe đạp điện nhằm hoàn thiện chuỗi xử lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Theo thông báo chung đưa ra, chủ trương này được triển khai trong bối cảnh Trung Quốc đặc biệt coi trọng công tác thu hồi, xử lý pin lithium xe đạp điện khi ngay từ tháng 4/2024, Quốc vụ viện đã ban hành Kế hoạch hành động xử lý toàn diện nguy cơ mất an toàn của xe đạp điện, trong đó yêu cầu hoàn thiện hệ thống thu hồi, xử lý ắc quy và pin cũ, đồng thời thiết lập cơ chế loại bỏ.

Văn bản mới nhấn mạnh việc phát huy vai trò của mạng lưới thu hồi tài nguyên tái chế thuộc hệ thống cung tiêu, qua đó mở rộng mạng lưới thu gom đến cấp cơ sở, thúc đẩy thu hồi pin theo hướng chuẩn hóa và sử dụng hiệu quả.

Thông báo đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất xe đạp điện và pin lithium hợp tác để xây dựng các điểm thu hồi, lưu trữ và tái chế pin; đồng thời phát huy vai trò của các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực tái chế tài nguyên, như Tập đoàn tái sinh tài nguyên Trung Quốc, nhằm xây dựng mạng lưới thu hồi quy mô lớn, nâng cao năng lực tập trung và xử lý nguồn pin thải.

Bên cạnh đó, Trung Quốc thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong giám sát vòng đời của pin lithium, yêu cầu các chủ thể liên quan cập nhật thông tin về nguồn gốc, số lượng và điểm đến của pin trên các nền tảng dữ liệu, bảo đảm quá trình thu hồi, vận chuyển và xử lý được theo dõi chặt chẽ.

Thông báo cũng khuyến khích đa dạng hóa mô hình thu gom như thu hồi tận nơi theo lịch hẹn, mô hình “Internet + thu hồi” hay “đổi cũ lấy mới” tại các điểm bán hàng và dịch vụ sau bán.

Về bảo đảm thực hiện, các cơ quan chức năng địa phương được yêu cầu thiết lập cơ chế phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin, định kỳ báo cáo tiến độ và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin sẽ phối hợp với Liên đoàn Hợp tác xã cung ứng và tiếp thị toàn quốc đẩy mạnh công tác phổ biến và hướng dẫn triển khai, hỗ trợ các địa phương nhanh chóng hoàn thiện hệ thống thu hồi và tái chế pin lithium xe đạp điện.

Theo giới chức Trung Quốc, việc xây dựng hệ thống này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên mà còn có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn trong sử dụng xe đạp điện./.

