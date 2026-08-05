Giao tranh dữ dội ở miền Tây Libya, nhiều tù nhân vượt ngục

Giới chức Libya ngày 4/8 cho biết nhiều phạm nhân đã vượt ngục tại một nhà tù ở miền Tây nước này trong bối cảnh giao tranh bùng phát tại hai thành phố phía Tây thủ đô Tripoli.

Cơ quan Cảnh sát Tư pháp thuộc Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNU) có trụ sở tại Tripoli cho biết vụ vượt ngục xảy ra tại nhà tù Surman.

Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nhưng chưa công bố số lượng phạm nhân bỏ trốn, đồng thời thành lập lực lượng đặc trách để xác định danh tính và truy bắt các đối tượng.

Vụ việc xảy ra khi giao tranh dữ dội nổ ra giữa các nhóm vũ trang tại hai thành phố Surman và Zawiya, cách Tripoli khoảng 40 km về phía Tây.

Theo ông Salem Bahr, một lãnh đạo địa phương ở Zawiya, các cuộc đụng độ đã khiến ít nhất 3 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ông kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh, nhấn mạnh rằng "dù bên nào chiến thắng thì tất cả đều là người thua cuộc." Đến nay, nguyên nhân và các lực lượng tham gia giao tranh vẫn chưa được xác định.

Trong khi đó, Công ty Dầu mỏ Azzawiya, đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu lớn nhất Libya với công suất khoảng 120.000 thùng/ngày đã khuyến cáo nhân viên tránh xa khu vực giao tranh để bảo đảm an toàn.

Thị trưởng thành phố Surman, ông Mohamed Abu Snina, cho biết tình hình nhân đạo tại địa phương rất nghiêm trọng, khi giao tranh gây thiệt hại đáng kể đối với cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Libya vẫn chìm trong bất ổn kể từ khi chính quyền của cố Tổng thống Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011.

Dù lệnh ngừng bắn được thiết lập từ năm 2020, các cuộc đụng độ giữa các nhóm vũ trang vẫn thường xuyên xảy ra, đặc biệt ở miền Tây, đe dọa an ninh, ngành dầu khí và tiến trình ổn định chính trị của quốc gia Bắc Phi này./.

Giao tranh bùng phát dữ dội tại miền Tây Libya Theo truyền thông địa phương, giao tranh nổ ra dữ dội ngày 13/7 tại nhiều khu vực ở thành phố Al-Zawiya giữa các nhóm vũ trang làm gián đoạn hoạt động giao thông.

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