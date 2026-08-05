Doanh thu hậu IPO tăng vọt, cổ phiếu SpaceX vẫn rớt giá do "đốt tiền" cho AI

Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa công bố báo cáo tài chính đầu tiên kể từ khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Dù doanh thu quý 2 năm 2026 tăng vọt 92%, vượt xa kỳ vọng nhờ sự bùng nổ của mảng Internet vệ tinh Starlink và trí tuệ nhân tạo (AI), cổ phiếu hãng này vẫn trượt giá do giới đầu tư lo ngại về tốc độ chi tiêu quá lớn.

Kết thúc quý 2 năm 2026, SpaceX ghi nhận doanh thu đạt 7,8 tỷ USD, tăng gần gấp hai lần so với mức 4,1 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái và vượt xa dự báo 6,93 tỷ USD của giới phân tích Phố Wall.

Động lực tăng trưởng chính đến từ Starlink khi mảng Internet vệ tinh này đóng góp hơn một nửa tổng doanh thu, tăng 66% và là mảng kinh doanh duy nhất không chịu lỗ. Lượng thuê bao Starlink trên toàn cầu đã đạt mốc 12 triệu, tăng gấp đôi so với một năm trước.

Trong khi đó, doanh thu từ mảng AI, bao gồm xAI, mạng xã hội X, siêu máy tính, tăng vọt khoảng 250%, đạt mức 2,6 tỷ USD. Con số này bỏ xa mảng kinh doanh cốt lõi truyền thống là phóng tên lửa vũ trụ, mà chỉ mang về 962 triệu USD doanh thu nhưng ghi nhận mức lỗ hoạt động 542 triệu USD.

Doanh thu mảng AI dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh khi SpaceX đã ký các hợp đồng cho thuê năng lực điện toán khổng lồ. Cụ thể, phòng thí nghiệm AI Anthropic và Google sẽ trả lần lượt 1,25 tỷ USD và 920 triệu USD mỗi tháng để sử dụng các trung tâm dữ liệu của hãng.

Bất chấp mức doanh thu ấn tượng, giới đầu tư vẫn tỏ ra hoài nghi và đẩy cổ phiếu SpaceX giảm từ 7,5% đến 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ việc công ty đang "đốt tiền" quá nhanh. Chi tiêu vốn trong quý 2 năm 2026 tăng lên hơn 18 tỷ USD so với mức 2,83 tỷ USD của năm 2025.

Trong đó, công ty đã đổ tới 15,83 tỷ USD (chiếm hơn 86%) chỉ riêng cho việc phát triển hạ tầng AI. Giám đốc Tài chính Bret Johnsen dự báo mức chi tiêu khổng lồ này sẽ tiếp tục duy trì trong vài quý tới.

Dù SpaceX đã thành công trong việc thu hẹp tổng mức lỗ hoạt động từ 970 triệu USD xuống còn 143 triệu USD, riêng mảng AI chịu lỗ hoạt động 1,3 tỷ USD, giới phê bình lập luận rằng chiến lược dùng lợi nhuận của Starlink để gánh vác chi phí khổng lồ cho AI và dự án siêu tên lửa Starship là thiếu bền vững.

Bên cạnh đó, áp lực bán tháo cổ phiếu SpaceX dự kiến sẽ gia tăng mạnh trong tuần này. Vào ngày 6/8, thời gian hạn chế chuyển nhượng (lock-up period) hậu IPO sẽ chính thức kết thúc. Điều này cho phép nhân viên và các nhà đầu tư nội bộ bán cổ phiếu ra thị trường, có nguy cơ làm tăng gấp đôi số lượng cổ phiếu lưu hành, hiện chỉ ở mức giới hạn khoảng 5%.

Phát biểu trấn an giới đầu tư, CEO Elon Musk và Chủ tịch Gwynne Shotwell khẳng định SpaceX đang chuyển mình thành công từ một công ty tên lửa đơn thuần sang một tập đoàn công nghệ lấy AI làm cốt lõi.

Bà Shotwell cũng tiết lộ thêm, chỉ riêng trong quý 2, công ty đã giành được hơn 6 tỷ USD giá trị các hợp đồng từ chính phủ Mỹ để cung cấp năng lực truyền thông và cảm biến cho Lực lượng Không gian (Space Force)./.

Cổ phiếu SpaceX rơi xuống mức thấp kỷ lục hậu IPO Bất chấp hàng loạt khuyến nghị "Mua" từ Phố Wall, cổ phiếu SpaceX vẫn lao dốc xuống mức thấp kỷ lục và xuyên thủng giá chào sàn trong phiên giao dịch ngày 8/7.

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