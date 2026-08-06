Làn sóng tấn công mạng nhằm vào các quỹ đầu cơ lớn của Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 5/8, tờ Financial Times đưa tin một loạt quỹ đầu cơ (hedge fund) hàng đầu tại Phố Wall (Mỹ) đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công mạng trong những ngày gần đây, làm dấy lên lo ngại về những lỗ hổng trong hệ thống công nghệ thông tin của ngành tài chính.

Các vụ tấn công này khiến nhiều tổ chức tăng cường cảnh giác trước nguy cơ tội phạm mạng lợi dụng các phương thức tấn công ngày càng tinh vi.

Hình thức tấn công chủ yếu là giả mạo qua cuộc gọi điện thoại hoặc liên lạc bằng giọng nói nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập và dữ liệu nhạy cảm.

Tại một quỹ đầu cơ, tin tặc đã giả danh bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, gọi điện cho nhân viên để đánh cắp thông tin đăng nhập của ứng dụng xác thực đa yếu tố, qua đó tìm cách vượt qua lớp bảo mật bổ sung ngoài tên đăng nhập và mật khẩu.



Theo các nguồn tin, các quỹ đầu cơ lớn như Point72 của tỷ phú Steve Cohen, Citadel của tỷ phú Ken Griffin và Millennium Management hiện đang quản lý khối tài sản trị giá hàng chục tỷ USD và vận hành các hệ thống quản trị rủi ro phức tạp chứa thông tin giao dịch mật, khiến chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn của tin tặc.



Tuy nhiên, các quỹ trên đều khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy dữ liệu của khách hàng bị đánh cắp, cũng như chưa ghi nhận dấu hiệu hệ thống bị xâm nhập, mặc dù các vụ tấn công lừa đảo kiểu này đang gia tăng cả về tần suất và mức độ tinh vi.



Làn sóng tấn công nói trên xảy ra trong bối cảnh các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tội phạm mạng và các nhóm được nhà nước hậu thuẫn dễ dàng thực hiện các vụ tấn công có độ tinh vi cao hơn.

Trước nguy cơ gia tăng những vụ tấn công này, các định chế tài chính tại Phố Wall đang tiếp tục đầu tư mạnh vào hệ thống phòng thủ mạng nhằm tăng cường khả năng bảo vệ trước vụ cuộc tấn công ngày càng phức tạp trong kỷ nguyên AI./.

Phố Wall chuyển hướng sang chiến lược "ưu tiên tài sản trú ẩn” Các nhà giao dịch vĩ mô nhận định mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào thị trường năng lượng khi phiên giao dịch chính thức mở cửa trở lại vào đầu tuần này (ngày 2/3).

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