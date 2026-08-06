Đồng USD trước bước ngoặt do đồng yen mạnh lên và số liệu việc làm Mỹ

Sức mạnh kéo dài của đồng USD trên thị trường ngoại hối đang bắt đầu bộc lộ dấu hiệu suy yếu sau khi các đợt can thiệp mua yen giúp đồng tiền Nhật Bản tăng giá so với đồng bạc xanh.

Xu hướng này có thể trở nên rõ nét hơn sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm sắp tới.

Trong báo cáo việc làm tháng 7, dự kiến được công bố vào ngày 7/8, số lượng việc làm phi nông nghiệp sẽ là chỉ báo quan trọng để đánh giá định hướng chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Báo cáo lần này đặc biệt đáng chú ý vì một số lý do, trước hết là vấn đề thống kê trong quá trình xử lý dữ liệu.

Các số liệu việc làm không đơn thuần được tổng hợp từ những câu trả lời thô trong các cuộc khảo sát doanh nghiệp. Dữ liệu còn được điều chỉnh nhằm loại bỏ những yếu tố mang tính mùa vụ lặp lại, chẳng hạn kỳ nghỉ hè của trường học hay nhu cầu tuyển dụng tăng vào dịp cuối năm.

Việc điều chỉnh theo mùa đặc biệt quan trọng trong mùa Hè. Vào tháng 7, số lao động trong lĩnh vực giáo dục thường giảm do các trường học đóng cửa nghỉ hè, khiến dữ liệu chưa điều chỉnh giảm mạnh.

Để phản ánh chính xác hơn tình hình, cơ quan thống kê sẽ điều chỉnh tăng số liệu dựa trên những xu hướng lịch sử. Con số việc làm chính thức được công bố là kết quả sau khi áp dụng sự điều chỉnh này.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các giả định làm cơ sở cho việc điều chỉnh theo mùa đã trở nên kém tin cậy hơn.

Ông Shota Inoue, chuyên gia kinh tế thị trường tại Daiwa Securities, nhận định: “Những thay đổi trong cơ cấu kinh tế sau đại dịch khiến dữ liệu khó phản ánh chính xác các điều kiện nền tảng.”

Thị trường lao động Mỹ đã thay đổi mạnh mẽ kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, trong đó có sự gia tăng số người nghỉ hưu sớm và sự xuất hiện của nhiều ngành nghề mới.

Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy tác động của việc điều chỉnh theo mùa đối với số liệu mùa Hè có thể đã giảm so với giai đoạn trước đại dịch.

Mặc dù tháng 7 thường là thời điểm mà việc điều chỉnh này đóng vai trò đặc biệt lớn, mức độ tác động hiện nay có thể yếu hơn. Do đó, dữ liệu việc làm mùa hè có nguy cơ phản ánh thị trường lao động yếu hơn so với tình hình thực tế.

Ngoài ra, năm nay còn xuất hiện một số yếu tố bất thường. Prime Day, sự kiện mua sắm thường niên vào mùa Hè của Amazon, vốn thường được tổ chức trong tháng 7, đã được chuyển lên tháng 6.

Sự thay đổi này có thể khiến nhu cầu tuyển dụng liên quan cũng được đẩy lên sớm hơn, làm tăng khả năng tốc độ tăng việc làm trong tháng 7 thấp hơn trên báo cáo.

Bất chấp những yếu tố gây sai lệch như vậy, thị trường vẫn phản ứng rất nhạy cảm với số liệu việc làm. Tầm quan trọng của dữ liệu này có thể càng gia tăng dưới thời Chủ tịch mới của Fed Kevin Warsh, người không mấy mặn mà với việc sử dụng công cụ định hướng chính sách tương lai và tỏ ra thận trọng trong việc đưa ra khuôn khổ cho các quyết định chính sách sắp tới.

Ông Masahiro Ichikawa, chiến lược gia trưởng về thị trường tại Sumitomo Mitsui DS Asset Management, cho rằng: “Khi không còn định hướng chính sách tương lai, thị trường có ít dấu hiệu chỉ dẫn hơn để dựa vào. Giá cả trên thị trường nhiều khả năng sẽ phản ứng mạnh hơn với từng chỉ số kinh tế mới được công bố.”

Theo ông Inoue, ông Warsh “dường như sẵn sàng chấp nhận mức độ biến động gia tăng nhất định trong ngắn hạn.” Một số ý kiến cho rằng Chủ tịch Fed đang ưu tiên khôi phục khả năng tự điều tiết của thị trường.

Tại cuộc họp báo sau cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ ngày 29/7, ông Warsh cho biết trong khoảng thời gian từ cuộc họp trước đó đến cuộc họp lần này, “sự chú ý của thị trường tập trung vào dữ liệu thực tế và những diễn biến thực chất của nền kinh tế... Theo tôi, đây là một thay đổi theo hướng tích cực hơn.”

Mùa Hè thường là giai đoạn thử thách đối với đồng USD, điển hình là đợt tăng giá mạnh của đồng yen diễn ra cách đây hai năm.

Ngày 2/8/2024, số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ kinh tế giảm tốc. Diễn biến này dẫn đến việc các nhà đầu tư nhanh chóng tất toán các giao dịch vay đồng yen với lãi suất thấp để đầu tư vào những đồng tiền có lợi suất cao hơn như USD. Đến phiên giao dịch kế tiếp, đồng tiền Nhật Bản có thời điểm tăng gần 5 yen so với USD.

Chuỗi biến động mạnh khi đó được khởi phát do các đợt can thiệp phối hợp giữa Chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng trung ương Nhật Bản vào giữa tháng 7. Năm nay, những yếu tố then chốt tương tự - hoạt động can thiệp tiền tệ và báo cáo việc làm của Mỹ - một lần nữa cùng xuất hiện, tạo tiền đề cho khả năng đảo chiều đà tăng của đồng USD./.

Đồng yen vượt mốc 163 yen/USD lần đầu tiên kể từ năm 1986 Đồng tiền của Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất là 163,24 yen/USD, khi đồng bạc xanh tăng giá theo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, do căng thẳng leo thang tại Trung Đông đẩy giá dầu lên cao.