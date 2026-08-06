Mỹ hoàn trả khoảng 100 tỷ USD thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Chính phủ Mỹ cho biết đã hoàn trả khoảng 100 tỷ USD tiền thuế quan được thu trước khi các mức thuế trong “Ngày Giải phóng” của Tổng thống Donald Trump bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ.

Con số này, được công bố ngày 4/8 trong một hồ sơ gửi lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, tương đương khoảng 60% trong tổng số khoảng 166 tỷ USD mà chính phủ cho biết đã thu được từ các mức thuế diện rộng do Tổng thống Trump áp đặt trong năm 2025 theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Các mức thuế này đã bị hủy bỏ vào cuối tháng Hai sau khi Tòa án Tối cao phán quyết rằng IEEPA không trao thẩm quyền để áp đặt các mức thuế như vậy.

Khoảng 2 tuần sau, Thẩm phán liên bang Richard Eaton ra lệnh yêu cầu hoàn trả toàn bộ số thuế được thu theo IEEPA cho các nhà nhập khẩu.

Tổng thống Trump, người coi thuế quan là trọng tâm trong chương trình nghị sự về kinh tế và đối ngoại, đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng trước các phán quyết của tòa án.

Gần đây, chính quyền Tổng thống Trump cũng đã thực hiện một loạt bước đi nhằm tái lập trên thực tế cơ chế thuế quan theo IEEPA bằng cách sử dụng các cơ sở pháp lý khác.

Tuy nhiên, những phương thức áp thuế mới này cũng đang phải đối mặt với các vụ kiện riêng tại tòa án. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump vẫn đang tiếp tục hoàn trả tiền thuế theo cơ chế IEEPA đã bị hủy bỏ.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) vào cuối tháng Tư đã triển khai một hệ nhằm theo dõi và thực hiện việc hoàn trả thuế quan.

Theo quan chức của CBP Brandon Lord trong hồ sơ gửi tòa ngày 4/8, tính đến ngày 31/7, hệ thống này đã tiếp nhận 252.496 hồ sơ đề nghị hoàn thuế, liên quan đến hơn 25 triệu tờ khai nhập khẩu. Đây là báo cáo cập nhật theo yêu cầu của tòa về tiến độ hoàn trả tiền thuế của chính quyền.

Ông Lord cho biết gần 129 tỷ USD tiền hoàn thuế, bao gồm cả các khoản hoàn tiềm năng và các khoản đã được xác nhận, đã được chấp nhận để xử lý thông qua hệ thống. Trong số này, khoảng 100 tỷ USD đã được hoàn tất, xác nhận và chuyển sang Bộ Tài chính để giải ngân.

Hồ sơ này được nộp trong vụ kiện do Freestyle World, một nhà nhập khẩu có trụ sở tại bang California, khởi xướng.

Công ty này muốn tiến hành một vụ kiện tập thể đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ đã nộp thuế theo IEEPA và cho rằng họ gặp nhiều rào cản trong việc nhận tiền hoàn thông qua hệ thống hoàn thuế.

Chính phủ Mỹ cho rằng đề nghị chứng nhận vụ kiện tập thể được đưa ra quá muộn và bản thân đề nghị này cũng không có giá trị pháp lý.

Dù thế nào, chiến dịch hoàn trả tiền thuế của chính quyền Tổng thống Trump vẫn còn rất nhiều việc phải làm: có hơn 330.000 nhà nhập khẩu đã nộp thuế theo IEEPA đối với hơn 53 triệu tờ khai nhập khẩu./.

25 bang của Mỹ kiện chính quyền liên bang về chính sách thuế quan mới Liên minh gồm 25 bang đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, cho rằng các mức thuế nhập khẩu mới là trái luật và vượt quá thẩm quyền của Tổng thống.