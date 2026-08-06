Mỹ phát tín hiệu ủng hộ ổn định đồng won của Hàn Quốc

Theo giới chức và các chuyên gia Hàn Quốc ngày 6/8, sau khi phối hợp với Nhật Bản để hỗ trợ đồng yen lần đầu tiên sau gần ba thập kỷ, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã công khai đề cập đến sự biến động của đồng won trong bối cảnh lo ngại đồng yen suy yếu có thể kéo theo làn sóng mất giá của nhiều đồng tiền châu Á.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh CNBC ngày 4/8 (giờ địa phương), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh rằng một đồng yen ổn định có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Mỹ mà còn đối với toàn bộ khu vực châu Á.

Trong phát biểu của mình Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent đã trực tiếp đề cập sự biến động mạnh của đồng won Hàn Quốc. Điều này được giới chuyên gia đánh giá là tín hiệu cho thấy Washington có lợi ích chung với Seoul trong việc ngăn chặn đà mất giá quá mức của đồng nội tệ Hàn Quốc.

Báo giới Hàn Quốc nhận định phát biểu của Bộ trưởng tài chính Bessent không phải là lời cảnh báo riêng đối với Hàn Quốc mà chủ yếu nhằm lý giải sự cần thiết của việc Mỹ và Nhật Bản phối hợp can thiệp để ổn định đồng yen, trong đó đồng won được nhắc đến như một ví dụ về hiệu ứng lan tỏa của sự suy yếu đồng tiền Nhật Bản.

Ngày 31/7 vừa qua, khi tỷ giá đồng yen giảm xuống gần 164 yen đổi 1 USD - mức thấp nhất kể từ năm 1986 - Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành can thiệp phối hợp trên thị trường ngoại hối nhằm hỗ trợ đồng tiền Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên sau 28 năm Washington tham gia một hoạt động can thiệp như vậy cùng Tokyo.

Theo giới quan sát, một trong những nguyên nhân khiến Mỹ quyết định hành động là lo ngại đồng yen suy yếu sẽ kéo theo sự mất giá của các đồng tiền khác trong khu vực như won Hàn Quốc hay nhân dân tệ Trung Quốc.

Nếu các nền kinh tế châu Á chấp nhận để đồng nội tệ giảm giá nhằm duy trì sức cạnh tranh xuất khẩu, hiệu quả của chính sách thuế quan và chiến lược phục hồi ngành sản xuất mà Washington đang theo đuổi có thể bị suy giảm.

Một yếu tố khác được cho là ảnh hưởng đến quyết định của Mỹ là nguy cơ Nhật Bản phải bán lượng lớn trái phiếu chính phủ Mỹ để huy động USD phục vụ hoạt động mua vào đồng yen. Nếu kịch bản này xảy ra, giá trái phiếu kho bạc Mỹ có thể giảm trong khi lợi suất tăng lên, gây thêm áp lực đối với thị trường tài chính Mỹ.

Đối với Hàn Quốc, các chuyên gia cho rằng việc Mỹ công khai đề cập đến đồng won không nên được hiểu là sức ép đối với chính sách tỷ giá của Seoul, mà ngược lại có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các biện pháp bình ổn thị trường ngoại hối mà Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai.

Sau thỏa thuận thương mại với Mỹ, Hàn Quốc cam kết đầu tư khoảng 350 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ, trong khi Nhật Bản cam kết đầu tư tới 550 tỷ USD.

Các khoản đầu tư quy mô lớn này có thể làm gia tăng nhu cầu đối với đồng USD do doanh nghiệp phải chuyển đổi đồng nội tệ sang USD để thực hiện đầu tư, qua đó tạo áp lực giảm giá đối với đồng won và đồng yên.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý chưa thể kết luận rằng các cam kết đầu tư là nguyên nhân trực tiếp khiến đồng won suy yếu trong thời gian qua. Phần lớn khoản đầu tư của Hàn Quốc vẫn chưa được giải ngân, trong khi hai nước đã thống nhất giới hạn lượng vốn chuyển sang Mỹ ở mức khoảng 20 tỷ USD mỗi năm.

Ngoài yếu tố đầu tư, tỷ giá đồng won còn chịu tác động của nhiều yếu tố cơ cấu khác như chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ, xu hướng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc, nhu cầu nắm giữ USD của Quỹ Hưu trí quốc gia (NPS), cũng như việc các doanh nghiệp xuất khẩu giữ nguồn thu bằng USD ở nước ngoài thay vì chuyển về trong nước.

Giáo sư Baek Cheol-woo thuộc Đại học nữ sinh Duksung nhận định rằng xét trên cán cân thương mại và các yếu tố kinh tế cơ bản, đồng won không có nhiều lý do để giảm giá xuống mức hiện nay.

Tuy nhiên, dòng USD chảy vào Hàn Quốc trong thời gian qua không thật sự thuận lợi, trong khi chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ khiến doanh nghiệp có xu hướng tiếp tục nắm giữ ngoại tệ ở nước ngoài.

Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế đà tăng của tỷ giá USD/won, bao gồm mở rộng thỏa thuận hoán đổi ngoại tệ với Quỹ Hưu trí quốc gia và khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu bán lượng USD đang nắm giữ để tăng nguồn cung ngoại tệ trên thị trường.

Giới chuyên môn nhận định phát biểu của Bộ trưởng Tài chính phủ sẽ chỉ có tác động ở mức củng cố lập trường của Seoul trong việc duy trì ổn định tỷ giá thay vì kỳ vọng vào khả năng Mỹ trực tiếp tham gia mua đồng won như đã làm với đồng yen Nhật Bản./.

Đồng won suy yếu và lộ trình cam kết đầu tư 350 tỷ USD của Hàn Quốc tại Mỹ Trong những tuần gần đây, đồng won liên tục chịu áp lực, với tỷ giá dao động quanh mức 1.500 won/USD, mốc thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.