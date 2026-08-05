Nhật Bản: Nội các thông qua chính sách giảm thuế tiêu thụ thực phẩm xuống 1%

Theo hãng tin Kyodo, ngày 4/8, Nội các Nhật Bản đã phê duyệt kế hoạch giảm thuế tiêu thụ đối với thực phẩm và đồ uống từ mức 8% hiện tại xuống 1% trong vòng 2 năm, bắt đầu từ tháng 4/2027.

Đây sẽ là lần giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đầu tiên kể từ khi hệ thống này được áp dụng vào năm 1989.

Mặc dù kế hoạch trên nhằm hỗ trợ các hộ gia đình đang phải đối mặt với lạm phát dai dẳng, song lại làm dấy lên lo ngại về tình hình tài chính của Nhật Bản trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ đã cao và đồng yen yếu.

Kế hoạch này cũng vấp phải sự phản đối từ nhiều đảng đối lập và thậm chí từ một số thành viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền do Thủ tướng Sanae Takaichi lãnh đạo.

Theo ước tính, việc giảm thuế trong 2 năm ước tính sẽ dẫn đến khoản thất thu khoảng 10.000 tỷ yen (63 tỷ USD), một nguồn tài chính quan trọng cho an sinh xã hội.

Hiện, bà Takaichi, nổi tiếng với lập trường ôn hòa về chính sách tài khóa, vẫn chưa xác định nguồn thu cụ thể nào để bù đắp cho việc cắt giảm thuế, song cam kết đảm bảo nguồn tài chính cần thiết thông qua các cải cách ngân sách như xem xét lại các khoản thu ngoài thuế và trợ cấp mà không dựa vào việc phát hành trái phiếu bù đắp thâm hụt.

Phát biểu với báo giới sau khi Nội các thông qua quyết định trên, bà Takaichi cho biết chính phủ sẽ tiến hành xem xét lại ngân sách để giúp bù đắp cho khoản thất thu thuế và ngăn chặn bất kỳ tác động tiêu cực nào đến an sinh xã hội.

Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định duy trì chính sách của chính phủ về quản lý tài chính công với sự chú trọng sát sao đến tính bền vững và đảm bảo niềm tin của thị trường."

Để thực hiện lời hứa tranh cử về mức thuế bằng 0, chính phủ sẽ cung cấp khoảng 600 tỷ yen mỗi năm cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, một khoản tương đương với doanh thu thu được từ mức thuế 1% đối với thực phẩm và đồ uống.

Thủ tướng Takaichi cho biết việc cắt giảm thuế 2 năm sẽ đóng vai trò là biện pháp chuyển tiếp cho đến khi chương trình cứu trợ liên kết thu nhập mới dành cho người lao động có thu nhập thấp được giới thiệu vào tháng 4/2029 và bà sẽ "chịu trách nhiệm" khôi phục mức thuế về mức ban đầu sau thời gian giảm thuế.

Bà cũng cho biết chính phủ sẽ có các biện pháp hỗ trợ cho nông dân nhỏ và các chủ nhà hàng, những người có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc giảm thuế.

Thuế tiêu thụ của Nhật Bản đã tăng dần, chủ yếu để tài trợ cho chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng khi dân số già đi nhanh chóng.

Bắt đầu từ mức 3%, thuế suất đã tăng lên 5% vào năm 1997 và 8% vào năm 2014. Năm 2019, Nhật Bản đã tăng thuế tiêu thụ tiêu chuẩn từ 8% lên 10%, đồng thời áp dụng mức thuế 8% đối với thực phẩm và đồ uống, không bao gồm đồ uống có cồn và ăn uống tại nhà hàng, mức thuế này vẫn không thay đổi kể từ đó./.

Nhật Bản lo ngại sắc lệnh thuế quan mới của ông Trump khiến xuất khẩu sang Mỹ bị gián đoạn Nhật Bản cho rằng, việc Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh áp đặt mức thuế quan "toàn cầu" mới 10% không nhất thiết là tiêu cực, nhưng nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến xuất khẩu của Nhật Bản.