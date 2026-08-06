Dow Jones lập đỉnh kỷ lục nhờ diễn biến tích cực tại Trung Đông

Chỉ số Dow Jones khép phiên giao dịch ngày 5/8 ở mức cao kỷ lục nhờ những tín hiệu tiến triển hướng tới thỏa thuận hòa bình với Iran, trong khi chỉ số Nasdaq ghi nhận phiên giảm điểm đầu tiên trong 5 phiên do cổ phiếu SpaceX và AMD sụt giảm sau khi công bố kết quả kinh doanh quý.

Các nguồn thạo tin cho biết thỏa thuận đề xuất giữa Iran và Oman sẽ trao cho Iran quyền kiểm soát các tàu thuyền tiến vào Vùng Vịnh qua eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những nhượng bộ lớn nhất từ trước đến nay dành cho Iran.

Diễn biến này đã thúc đẩy kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình có thể đi đến một thỏa thuận chung. Điều này giúp giải tỏa áp lực lạm phát và làm giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng Chín đã giảm xuống còn 54,9%, so với mức 58,3% của một tuần trước đó.

Mặc dù vậy, chỉ số S&P 500 đã quay đầu giảm nhẹ trong phiên này. Chuyên gia thị trường của công ty Slatestone Wealth nhận định rằng dù đây là tiến triển tích cực, giới đầu tư vẫn chọn thái độ thận trọng và sẽ không vội lạc quan cho đến khi thấy được kết quả thực sự, bởi thị trường đã chịu nhiều biến động bất ngờ trong bốn tháng qua.

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 263,18 điểm, hay 0,49% lên 54.349,06 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 13,00 điểm, hay 0,17%, xuống 7.723,52 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq mất 221,55 điểm, hay 0,83%, xuống 26.363,44 điểm.

Tác động mạnh đến chỉ số Nasdaq trong phiên này là cổ phiếu của SpaceX và Advanced Micro Devices (AMD).

Báo cáo tài chính đầu tiên kể từ khi lên sàn của SpaceX - công ty do tỷ phú Elon Musk dẫn dắt - cho thấy doanh thu đã tăng gần gấp đôi và lỗ hoạt động được thu hẹp nhờ sự bùng nổ của mảng truyền thông vệ tinh Starlink cũng như các hoạt động kinh doanh trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, giá cổ phiếu của hãng vẫn lao dốc 13,6% do giới đầu tư lo ngại về khả năng duy trì dòng vốn đầu tư vào các hạng mục liên quan đến AI như trung tâm dữ liệu. Áp lực giảm giá lên cổ phiếu SpaceX có thể sẽ gia tăng khi thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu sau IPO bắt đầu hết hiệu lực từ ngày 6/8.

Trong khi đó, ADM dự báo doanh thu quý vượt kỳ vọng nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với công nghệ AI. Dù vậy, cổ phiếu hãng này vẫn giảm 7% do các nhà đầu tư cần có những bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy việc chi tiêu mạnh tay cho AI sẽ mang lại tốc độ tăng trưởng nhanh hơn.

Tại Việt Nam, khép phiên 5/8, chỉ số VN-Index giảm 0,77 điểm xuống 1.776,46 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 7,18 điểm lên 293,59 điểm./.

Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng nhờ đà hồi phục của cổ phiếu công nghệ Giới đầu tư đẩy mạnh mua vào cổ phiếu công nghệ và kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sớm hạ nhiệt, qua đó giúp hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 5/8.