Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng nhờ đà hồi phục của cổ phiếu công nghệ

Đóng cửa phiên ngày 5/8, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ và tâm lý lạc quan của giới đầu tư trước thông tin chính quyền Mỹ sắp đạt thỏa thuận mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Tại châu Á, thị trường Seoul (Hàn Quốc), tâm điểm của những biến động mạnh trong tháng qua, đã tăng 3,8% lên 6.598,26 điểm.

Trước đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ cùng nỗi lo Mỹ tăng lãi suất từng khiến thị trường Seoul bốc hơi hơn 40% so với đỉnh tháng 6/2026, trong đó các hãng sản xuất chip như SK hynix và Samsung mất tới 50% giá trị. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy đã giúp thị trường đảo chiều ngoạn mục.

Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 cũng hưởng lợi lớn từ cơn sốt AI, đóng cửa tăng 3,7% lên 66.300,44 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 1,5% lên 3.878,43 điểm, còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,4% lên 25.952,74 điểm.

Chứng khoán Đài Bắc (Trung Quốc) ghi nhận mức tăng 2,9%. Các thị trường Sydney, Wellington, Mumbai và Jakarta cũng đồng loạt đi lên.

Sau bốn tuần liên tục bán tháo do lo ngại đà tăng trưởng vũ bão của trí tuệ nhân tạo (AI) đã chững lại, các nhà đầu tư đang rót vốn mạnh mẽ trở lại vào lĩnh vực công nghệ để nối dài đà phục hồi ngoạn mục bắt đầu từ cuối tuần trước.

Báo cáo lợi nhuận khả quan cùng dự báo tích cực từ các "ông lớn" như Amazon, Microsoft và tập đoàn dữ liệu Palantir đã thổi bùng lại sức hút của nhóm cổ phiếu này, giúp thị trường xua tan nỗi lo về khả năng thu hồi vốn từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI.

Tâm lý thị trường trong tuần này càng được củng cố khi giới đầu tư đặt nhiều kỳ vọng vào việc Mỹ và Iran sẽ nối lại thỏa thuận ngừng bắn sau nhiều tuần căng thẳng.

Hiện tại, thị trường đang dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này để đánh giá sức khỏe nền kinh tế và dự đoán bước đi tiếp theo của Fed.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 0,77 điểm (0,04%) xuống 1.776,46 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 7,18 điểm (2,51%) lên 293,59 điểm./.

Phố Wall lập kỷ lục mới nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu AI Các chỉ số S&P 500 và Dow Jones của Mỹ đồng loạt đóng cửa ở mức cao kỷ lục nhờ kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp liên quan đến AI, trong khi giá dầu và lợi suất trái phiếu lại giảm.