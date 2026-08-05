Thị trường IPO Đông Nam Á nửa đầu năm 2026: Giá trị tăng, số lượng giảm

Theo báo cáo ngày 5/8 của công ty tư vấn Ernst & Young (EY), giá trị các thương vụ IPO lớn hơn đã khiến tổng số vốn huy động được thông qua hình thức này tại Đông Nam Á tăng lên trong nửa đầu năm nay, dù số lượng thương vụ IPO giảm mạnh.

Tính trên toàn Đông Nam Á, trong nửa đầu năm đã có 35 đợt IPO huy động được tổng cộng 2,5 tỷ USD, giảm 30% về số lượng so với 50 thương vụ IPO cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, tổng số vốn huy động được lại tăng 85% từ mức 1,4 tỷ USD trong nửa đầu năm ngoái, cho thấy quy mô các đợt huy động vốn đã tăng lên dù số lượng thương vụ sụt giảm.

Trong đó, Singapore dẫn đầu hoạt động IPO tại Đông Nam Á trong nửa đầu năm 2026, với 5 thương vụ huy động được 1,1 tỷ USD.

Báo cáo nhận định đây là một bước bật tăng mạnh mẽ từ mức nền thấp, khi nửa đầu năm ngoái, Singapore chỉ có một đợt IPO duy nhất thu về 4,5 triệu USD.

Đáng chú ý, ông Chan Yew Kiang, người đứng đầu mảng IPO khu vực ASEAN của EY, cho biết Singapore đã vượt qua Indonesia để trở thành thị trường chứng khoán có quy mô vốn hóa lớn nhất Đông Nam Á trong quý 2.

Malaysia tiếp tục là thị trường IPO sôi động nhất khu vực tính theo số lượng niêm yết, với 28 đợt IPO thu về 1,4 tỷ USD, so với 29 thương vụ trị giá 898 triệu USD của cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều ngược lại, Indonesia chỉ ghi nhận duy nhất một đợt IPO huy động được 17,8 triệu USD trong nửa đầu năm nay, giảm mạnh từ mức 14 đợt niêm yết thu về 427,5 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Thái Lan cũng chỉ có một thương vụ IPO, huy động được 10,4 triệu USD, thấp hơn con số 5 thương vụ trị giá 27,4 triệu USD trong nửa đầu năm 2025.

Ông Chan Yew Kiang nhận định những biến động địa chính trị, bao gồm xung đột tại Trung Đông, các thay đổi về chính sách quản lý cùng sự bất ổn về lãi suất là những “cơn gió ngược” trên thị trường IPO trong quý 2.

Chuyên gia này cho biết thêm rằng hiệu suất kém của các cổ phiếu sau IPO cũng phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước những rủi ro về lãi suất, và điều này có thể sẽ tiếp tục tạo ra tác động kéo dài cho đến khi tâm lý thị trường được cải thiện./.

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