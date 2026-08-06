Bất chấp nắng nóng kỷ lục, du khách châu Á vẫn đổ sang châu Âu

Mặc dù châu Âu đang trải qua một mùa Hè với nhiều đợt nắng nóng kỷ lục, nhu cầu du lịch từ châu Á tới khu vực này vẫn rất mạnh mẽ.

Tuy nhiên, xu hướng lựa chọn điểm đến đang có sự thay đổi khi nhiều du khách dành nhiều thời gian và chi tiêu hơn cho các quốc gia Bắc Âu có khí hậu mát mẻ hơn.

Theo ông Edmund Ong, Giám đốc khu vực cấp cao phụ trách Đông Nam Á của nền tảng du lịch Trip.com, lượng tìm kiếm các điểm đến tại châu Âu của du khách châu Á trong mùa du lịch tháng 7-8 tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ chuyển đổi từ tìm kiếm sang đặt dịch vụ cũng được cải thiện.

Pháp, Italy và Tây Ban Nha tiếp tục là ba điểm đến được đặt nhiều nhất trên nền tảng trong mùa Hè năm nay, cho thấy nhu cầu du lịch vẫn ổn định bất chấp những thay đổi về thời tiết.

Bên cạnh đó, lượng đặt vé máy bay tới cả Nam Âu và Bắc Âu đều tăng hơn 30% so với một năm trước. Tuy nhiên, lượng đặt phòng khách sạn tại Bắc Âu đã tăng gấp đôi trong cùng kỳ, cho thấy nhiều du khách đang phân bổ phần lớn lịch trình tại châu Âu sang các quốc gia có khí hậu mát hơn ở khu vực Bắc Âu.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh nhiều khu vực của châu Âu đang phải đối mặt với các đợt nắng nóng chưa từng có trong mùa Hè năm nay. Nhiệt độ tại nhiều nơi đã vượt 40 độ C, trong khi Italy ban bố cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất đối với 25 thành phố, trong đó có Rome và Milan.

Dù vậy, bà Clemmie Spendlove, Giám đốc tiếp thị của công ty du lịch cao cấp Lightfoot Travel, cho biết đối với nhóm khách có thu nhập cao, Nam Âu, đặc biệt là Italy và Hy Lạp, vẫn nằm trong danh sách ưu tiên.

Theo bà, nhu cầu đối với khu vực Scandinavia đã tăng đều trong khoảng hai đến ba năm qua, khi nhiều du khách tìm đến khí hậu mát mẻ hơn ở Bắc Âu.

Việc ngày càng có nhiều khách sạn hạng sang được khai trương tại các nước Bắc Âu cũng góp phần nâng sức hấp dẫn của khu vực này.

Ông David Zhang, Giám đốc phân tích khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Euromonitor International, dự báo chi tiêu cho du lịch tới Na Uy trong năm 2026 sẽ tăng 8% đối với du khách Trung Quốc và 4% đối với du khách Singapore so với năm trước. Chi tiêu cho các chuyến đi tới Phần Lan cũng được dự báo tăng 8% đối với du khách Trung Quốc và 3% đối với du khách Singapore trong cùng giai đoạn.

Người phát ngôn của Singapore Airlines cho biết nhu cầu đi châu Âu vẫn ở mức tích cực. Trong tháng Sáu, hệ số sử dụng ghế trên các đường bay châu Âu đạt 85,5%, gần tương đương mức trung bình 86,4% của toàn mạng bay.

Korean Air cũng cho biết chưa quan sát thấy sự thay đổi đáng kể nào về nhu cầu do các đợt nắng nóng gần đây, đồng thời lưu ý rằng các chuyến bay đường dài thường được đặt trước nhiều tháng./.

Hy Lạp, Italy và Malta dẫn đầu tăng trưởng du lịch tại châu Âu Dù chi phí du lịch tăng, du khách chịu tác động từ lạm phát, căng thẳng địa chính trị nhưng nhu cầu đến các điểm Địa Trung Hải ở mức cao nhờ lợi thế về khí hậu, tài nguyên du lịch, hạ tầng giao thông.