Về miền bình yên của vùng biển Kyoto

Cố đô Kyoto của Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng với những ngôi chùa cổ kính, các khu phố truyền thống và di sản văn hóa đặc sắc.

Thế nhưng, cách trung tâm Kyoto khoảng 2 giờ di chuyển về phía Bắc là một khung cảnh hoàn toàn khác - nơi biển xanh, núi non và những làng chài lâu đời tạo nên vẻ đẹp thanh bình hiếm có.

Hành trình khám phá Amanohashidate và làng chài Ine không chỉ đưa du khách đến với hai địa danh nổi tiếng nhất vùng biển Kyoto, mà còn mở ra cơ hội cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ và nhịp sống chậm rãi của miền duyên hải Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Amanohashidate được mệnh danh là một trong 3 danh thắng đẹp nhất đất nước. Điểm đến này gây ấn tượng với dải cát tự nhiên dài khoảng 3,6km, được bao phủ với hơn 5.000 cây thông xanh, vắt ngang vịnh Miyazu.

Theo truyền thuyết, đây là “cây cầu lên trời” nối thiên giới và hạ giới, từ đó hình thành tên gọi Amanohashidate.

Từ các đài quan sát trên cao, dải cát trắng hiện lên như một dải lụa mềm mại giữa biển và bầu trời, tạo nên khung cảnh thơ mộng, làm say lòng du khách.

Rời Amanohashidate, chỉ khoảng 15km về phía Đông Bắc là làng chài Ine - nơi được ví như “Venice của Nhật Bản.”

Ngôi làng có lịch sử hơn 1.500 năm, khi những cộng đồng ngư dân đầu tiên bắt đầu sinh sống quanh vịnh Ine từ khoảng thế kỷ V. Đến thời Edo (1603-1868), cùng với sự phát triển của nghề đánh bắt hải sản, người dân xây dựng những Funaya - các ngôi nhà thuyền độc đáo nằm sát mép nước.

Ngày nay, khoảng 230 căn Funaya vẫn nối tiếp nhau dọc gần 5km bờ vịnh, tạo nên cảnh quan đặc trưng hiếm có của Nhật Bản. Tầng dưới của mỗi căn nhà dùng để neo đậu thuyền và cất giữ ngư cụ, trong khi tầng trên là không gian sinh hoạt hoặc nghỉ ngơi.

Vịnh Ine được bao bọc bởi núi non nên mặt nước quanh năm êm đềm, nhờ đó những ngôi nhà có thể tồn tại sát biển suốt hàng trăm năm.

Năm 2005, khu Funaya của Ine được công nhận là Khu bảo tồn quan trọng các nhóm công trình kiến trúc truyền thống của Nhật Bản.

Nếu Amanohashidate chinh phục du khách bằng cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, thì Ine lại lưu giữ nét mộc mạc của một cộng đồng ngư dân vẫn gắn bó hài hòa với biển cả qua nhiều thế kỷ.

Sự kết hợp giữa thắng cảnh nổi tiếng và làng chài cổ đã tạo nên một hành trình độc đáo, giúp du khách khám phá một góc Kyoto yên bình, khác xa hình ảnh nhộn nhịp thường thấy của cố đô Nhật Bản./.

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