Nhật Bản khai trương công viên chủ đề Pokemon ngoài trời đầu tiên

Ngày 11/11, công ty Yomiuri Land và Yomiuri Shimbun thông báo công viên chủ đề Pokemon mới, PokePark Kanto sẽ khai trương bên trong công viên giải trí Yomiuriland vào ngày 5/2/2026.

Vé vào sẽ bắt đầu bán từ ngày 21/11 tới.

Thông báo cho biết PokePark Kanto, một liên doanh với The Pokemon Company, sẽ là cơ sở ngoài trời cố định đầu tiên, nơi du khách có thể trải nghiệm sự thú vị của thế giới Pokemon.

Cơ sở này sẽ trải rộng trên diện tích 2,6ha trong khuôn viên Yomiuriland, nằm giữa thành phố Inagi và Kawasaki của Tokyo.

Công viên sẽ bao gồm Rừng Pokemon và Thị trấn Sedge, nơi du khách sẽ có thể gặp gỡ hơn 600 Pokemon các chủng loại.

Tại Rừng Pokemon, nơi chỉ dành cho du khách trên 5 tuổi, người tham quan có thể giao tiếp gần với nhiều loại Pokemon, bao gồm cả Pikachu, trên đường mòn đi bộ dài 500m.

Một số Pokemon thậm chí cho phép du khách cưỡi trên lưng. Trong khi đó, tại Sedge Town, du khách có thể xem các chương trình biểu diễn, diễu hành, và mua sắm các sản phẩm liên quan đến Pokemon.

Vé vào cửa đến hết tháng 3/2026 sẽ được mở bán trên trang mạng chính thức của PokePark Kanto thông qua hình thức bốc thăm từ ngày 21/11 đến 8/12. Những người “trúng xổ số” sẽ được thông báo vào cuối tháng 12.

Hai loại vé được mở bán bao gồm Thẻ Huấn luyện viên, giá từ 7.900 yên (hơn 51 USD) cho người từ 13 tuổi trở lên, cho phép vào cả Rừng Pokemon và Thị trấn Sedge.

Trong khi đó, Thẻ Huấn luyện viên Ace, giá từ 14.000 yen với người lớn, cho phép vào Rừng Pokemon không giới hạn số lần, không giới hạn thời gian vào cửa.

Tại Thị trấn Sedge, du khách có thẻ này có thể trải nghiệm mỗi điểm tham quan một lần mà không mất thêm phí. Cả hai loại thẻ đều bao gồm vé vào cửa công viên Yomiuriland. Thẻ Thị trấn, chỉ cho phép vào Thị trấn Sedge, sẽ được phát hành sau./.

Nhật Bản đóng cửa công viên chủ đề Hello Kitty tại Tokyo vì lý do an ninh Sau khi nhận được thư điện tử đe dọa khủng bố, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra, lục soát toàn bộ công viên Sanrio Puroland để tìm những đồ vật khả nghi, nhưng không tìm thấy gì.