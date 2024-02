Nhật Bản đóng cửa công viên chủ đề Hello Kitty tại Tokyo vì lý do an ninh

Các nhân vật nổi tiếng tại công viên chủ đề Sanrio Puroland. (Nguồn: Sanrio Puroland)

Ngày 24/2, giới chức an ninh tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã yêu cầu tạm đóng cửa một công viên giải trí theo chủ đề Hello Kitty sau khi nhận được "thư điện tử đe dọa khủng bố."



Công viên Sanrio Puroland ở Tokyo nổi tiếng với các trò chơi cưỡi ngựa, chương trình biểu diễn và các nhân vật hoạt hình dễ thương, trong đó có nữ chính Hello Kitty được yêu mến.

Thông báo ngày 24/2 trên trang web chính thức của công viên nêu rõ: "Chúng tôi quyết định tạm thời đóng cửa trong ngày vì sự an toàn của du khách, người biểu diễn và các nhân viên."



Theo Đài truyền hình NHK, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra, lục soát toàn bộ công viên Sanrio Puroland để tìm những đồ vật khả nghi, nhưng không tìm thấy gì.



Công ty Sanrio có trụ sở tại Tokyo đã tạo ra nhân vật Hello Kitty có chiếc nơ màu hồng nổi tiếng vào năm 1974.

Đến năm 1990, công ty này đã khai trương công viên giải trí theo chủ đề Sanrio Puroland ở Tama City, Tokyo.

Công viên là một xứ sở thần tiên trong nhà dành cho những người hâm mộ Hello Kitty.

Tại đây tổ chức nhiều vở nhạc kịch, chương trình biểu diễn, các nhà hàng, khu cảnh quan và trò chơi trải nghiệm, khám phá theo chủ đề sử dụng các nhân vật nổi tiếng của Sanrio như: Hello Kitty, My Melody, Kuromi, Little Twin Stars, Pompompurin./.

