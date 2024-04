Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo các nước theo dõi diễn biến dịch cúm gia cầm

Theo WHO, các nước nên triển khai các biện pháp và quy trình nhằm ngăn chặn nguy cơ con người tiếp xúc với gia cầm và động vật bị mắc bệnh cúm gia cầm hoặc các loại virus khác gây bệnh cúm ở động vật.

Nhân viên Sở Nông nghiệp và gia súc Chile thu nhặt những con chim cốc bị chết hàng loạt do nhiễm cúm gia cầm trên bãi biển ở Coquimbo, Chile, ngày 29/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng nguy cơ do virus cúm gia cầm H5N1 gây ra đối với y tế cộng đồng ở mức thấp, song các nước cần cảnh giác trước những ca mắc bệnh do lây nhiễm từ động vật sang người.



Theo WHO, các nước nên triển khai các biện pháp và quy trình nhằm ngăn chặn nguy cơ con người tiếp xúc với gia cầm và động vật bị mắc bệnh cúm gia cầm hoặc các loại virus khác gây bệnh cúm ở động vật.

Cơ quan y tế của Liên hợp quốc này cũng khuyến cáo người dân chỉ sử dụng sữa bò đã tiệt trùng và tránh sữa bò tươi chưa qua xử lý.

Theo WHO, virus H5N1 đã được phát hiện trong sữa bò và các cơ quan quản lý đang tìm hiểu mối liên quan của virus này trong các trường hợp mắc bệnh.



Trước đó cùng ngày, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ xác nhận khoảng 20% mẫu sữa thương mại của nước này cho kết quả dương tính với virus gây bệnh cúm gia cầm, trong đó phần lớn là tại khu vực có đàn gia súc mắc bệnh.

Theo FDA Mỹ, hiện không có bằng chứng nào cho thấy những mẫu sữa nói trên có nguy cơ gây bệnh cho người dùng hoặc tiềm ẩn virus sống.

Theo cơ quan này, việc tiến hành xét nghiệm bổ sung là cần thiết để xác định xem mầm bệnh còn nguyên vẹn và có khả năng lây nhiễm hay không.



Giới chức Mỹ đang tăng cường các biện pháp nhằm khống chế sự bùng phát của virus H5N1 trong các trang trại nuôi bò sữa.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết bang Colorado đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh cúm gia cầm ở đàn bò sữa tại bang này.

Như vậy, hiện 9 bang tại Mỹ đã xác nhận các trường hợp mắc cúm gia cầm ở 34 đàn bò sữa./.

Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khuyến nghị mới về dịch cúm gia cầm Hiện tại không có bằng chứng virus H5N1 lây từ người sang người, nhưng các quan chức y tế quan ngại rằng nếu virus lây lan rộng sẽ biến đổi thành một dạng có thể lây truyền giữa người với người.