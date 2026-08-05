Đưa tinh hoa sông nước Cần Thơ chinh phục du khách Thái Lan

Ngày 5/8, đoàn công tác của Thành phố Cần Thơ, do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp dẫn đầu, đã tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tại Thái Lan để xúc tiến, quảng bá du lịch Cần Thơ.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, Tổng cục Du lịch Thái Lan và đại diện hơn 30 doanh nghiệp hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tới dự và phát biểu tại hội nghị, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Hoàng Diễm Hạnh đánh giá cao việc Thành phố Cần Thơ lựa chọn Thái Lan là điểm đến cho chương trình xúc tiến và khảo sát lần này. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh Cần Thơ mà còn là dịp để trao đổi kinh nghiệm về phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Bà Hoàng Diễm Hạnh, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Bà Hoàng Diễm Hạnh bày tỏ tin tưởng rằng việc tăng cường kết nối giữa các địa phương ven sông, giữa các doanh nghiệp và cơ quan quản lý du lịch của hai nước sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch mà còn thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực Mekong.



Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành phố Cần Thơ hiện có hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, mạng lưới đường bộ và đường thủy kết nối thuận lợi, là cửa ngõ quan trọng để du khách trong nước và quốc tế khám phá vùng Đồng bằng sông Cửu Long.



Cần Thơ cũng sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch như chợ nổi Cái Răng, hệ thống vườn cây ăn trái, các làng nghề truyền thống, ẩm thực đặc trưng miền Tây Nam Bộ và các lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ.

Cần Thơ đang tập trung phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, bền vững và thông minh; ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa tâm linh, du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, khen thưởng và sự kiện (du lịch MICE); đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quảng bá, xúc tiến và quản lý du lịch.

Thông qua hội nghị này, lãnh đạo thành phố mong muốn tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Thái Lan đến tìm hiểu, đầu tư và phát triển các dự án du lịch tại Cần Thơ, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của khu vực Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân của cả hai bên.

Là người có nhiều năm gắn bó với thị trường du lịch Việt Nam, bà Ratiwan Boonprakhong, Giám đốc thị trường Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương thuộc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), khẳng định Thành phố Cần Thơ rất có tiềm năng hấp dẫn du khách Thái Lan.

Bà Ratiwan Boonprakhong, Giám đốc thị trường Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương, Tổng cục Du lịch Thái Lan phát biểu. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Cần Thơ cần tìm ra những điểm mạnh nổi bật của mình, chẳng hạn như du lịch nông nghiệp lưu vực sông Mekong; xác định phân khúc thị trường, nhóm đối tượng khách mà thành phố hướng đến để phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp tương ứng.

Theo quan sát của bà, Cần Thơ phù hợp với những khách du lịch yêu thiên nhiên và sống chậm. Thành phố cần làm sao để mang đến cho du khách những trải nghiệm địa phương mang tính bản địa nhất chứ không nhất thiết phải biến tấu khác biệt với bản sắc vốn có.

Bên cạnh đó, bà Ratiwan cho rằng mục đích cuối cùng của du lịch chính là sự tham gia của người dân trong cộng đồng vào quá trình dẫn dắt, giới thiệu những nếp sống, những sản phẩm mà họ tự hào đối với khách du lịch và có thu nhập từ du lịch để cải thiện cuộc sống của mình.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bangkok, anh Huỳnh Thanh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần An Phú Thiên chuyên về lập chợ và đầu tư khu du lịch, cho biết Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ rất nhiệt huyết trong vấn đề phát triển kinh tế địa phương cũng như phát triển ngành du lịch.

Đặc biệt, qua việc kết nối doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan để có chương trình này, lãnh đạo thành phố cũng mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam cùng qua học hỏi kinh nghiệm để có hướng đi phát triển Chợ nổi của miền Tây.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXV)

Anh Huỳnh Thanh Tuấn cũng bày tỏ tâm đắc với chia sẻ của đại diện TAT về việc lấy con người làm trung tâm trong việc phát triển du lịch và mong muốn học hỏi kinh nghiệm của đất nước Thái Lan để về áp dụng tại Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là Thành phố Cần Thơ để phát triển du lịch đồng bộ, đồng đều.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội Doanh nhân Thái-Việt thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, ông Nguyễn Văn Minh, cho biết những phát biểu và chia sẻ tại hội nghị cũng gợi mở ra cho ông ý tưởng về việc tổ chức các nhóm doanh nhân kiều bào tới tham quan và tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh tại Cần Thơ, nơi gắn liền với dòng Mekong và có cảnh sắc thiên nhiên khác biệt so với các điểm đến du lịch phổ biến khác ở Việt Nam mà nhiều du khách từ Thái Lan còn chưa biết đến.

Ông Nguyễn Văn Minh cũng cho rằng nếu có đường bay thẳng Bangkok-Cần Thơ như đã từng có trước đại dịch COVID-19 sẽ tạo thuận lợi không chỉ cho khách du lịch tới Cần Thơ mà còn đến các tỉnh lân cận, giúp cả khu vực cùng phát triển./.