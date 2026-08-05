Thêm cơ hội hợp tác du lịch MICE Việt Nam-Nga với chương trình ưu đãi mới

Du lịch MICE là một trong những phân khúc được ngành du lịch Việt Nam xác định là trọng điểm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị cho điểm đến.

Trong xu hướng đó, Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow (Liên bang Nga) vừa chính thức thông báo sẽ triển khai chương trình Moscow MICE Rewards, nhằm mở thêm cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam trong lĩnh vực du lịch công vụ và tổ chức sự kiện.

Chương trình hướng tới các công ty MICE quốc tế, nhà tổ chức hội nghị chuyên nghiệp và các doanh nghiệp lữ hành không có văn phòng đại diện tại Nga, trong đó Việt Nam được coi là một trong những thị trường chiến lược và giàu tiềm năng.

Thông qua cơ chế tích lũy điểm và quy đổi thành các gói hỗ trợ dịch vụ, Moscow mong muốn gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến đối với các đoàn khách MICE từ Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để các đối tác quốc tế nâng cao chất lượng chương trình tổ chức tại thành phố. Đại diện Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow cho biết để tham gia chương trình, lữ hành Việt Nam có thể đăng ký hồ sơ qua nền tảng trực tuyến RUSSPASS Business tại địa chỉ: https://business.russpass.ru/en/projects-events/moscow-mice-rewards

Thủ đô Moscow của Liên bang Nga có tiềm năng như một điểm đến MICE hàng đầu. (Ảnh: Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow)

Theo đó, doanh nghiệp có thể nhận nhiều hình thức hỗ trợ như thư chào mừng cá nhân hóa, quà tặng dành cho đại biểu, lễ đón truyền thống tại khách sạn, không gian trải nghiệm văn hóa “Moscow Tea Time,” ứng dụng AI trong hoạt động sự kiện, vé tham quan các điểm đến nổi bật cũng như các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Gala Dinner...

Đối với các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, cơ chế hỗ trợ này góp phần tối ưu chi phí tổ chức, tạo điều kiện xây dựng các sản phẩm MICE có thêm sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhóm du khách doanh nghiệp, hội nghị, hội thảo và du lịch khen thưởng.

Trước đó, trong hai năm qua, Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow đã tổ chức các chương trình xúc tiến tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với doanh nghiệp lữ hành trong nước nhằm giới thiệu sản phẩm, chính sách mới và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam cũng đã có nhiều chuyến khảo sát thực tế tại Moscow để tìm hiểu hạ tầng, dịch vụ và khả năng khai thác các sản phẩm du lịch MICE.

Việc Moscow chủ động đưa ra các chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp quốc tế, trong đó có Việt Nam, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy trao đổi khách, mở rộng mạng lưới đối tác và tạo thêm động lực để doanh nghiệp hai nước phát triển các sản phẩm MICE chất lượng cao.

Dự kiến Meet Global MICE Congress 2026 sẽ diễn ra vào ngày 16-17/12 tại Moscow, sẽ là diễn đàn để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục gặp gỡ đối tác Nga, cập nhật xu hướng phát triển của ngành MICE quốc tế, tăng cường kết nối du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia./.

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