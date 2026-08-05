Điểm hẹn ngắm băng trôi và cá voi ở Canada

Twillingate, thị trấn ven biển của Newfoundland và Labrador, là một trong những điểm đến đặc trưng ở Canada với các chuyến tàu săn băng trôi và ngắm cá voi trên Đại Tây Dương.

Nơi đây không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên phương Bắc, mà còn mang đến cho các du khách những trải nghiệm về đời sống biển, văn hóa địa phương và sự gắn bó lâu đời của cộng đồng ven bờ với Đại Tây Dương.

Từ bến cảng nhỏ của Twillingate, những chuyến tàu du lịch đưa du khách ra ngoài khơi, nơi biển cả, gió, vách đá, chim biển, băng trôi và cá voi tạo nên một trong những trải nghiệm thiên nhiên đặc sắc nhất của miền Đông Canada.

Nằm trên tuyến đường có các tảng băng từ vùng Bắc Cực trôi xuống vùng biển Newfoundland và Labrador, Twillingate từ lâu đã được biết đến như một trong những địa điểm nổi tiếng để quan sát băng trôi. Vào đầu mùa Hè, những tảng băng khổng lồ với sắc trắng xanh nổi bật giữa mặt biển Đại Tây Dương trở thành hình ảnh gây ấn tượng mạnh đối với du khách.

Không chỉ băng trôi, vùng biển quanh Twillingate cũng là nơi du khách có cơ hội quan sát cá voi trong môi trường tự nhiên. Những chuyến tàu ra khơi ,vì thế, không đơn thuần là một hoạt động tham quan, mà là hành trình khám phá hệ sinh thái biển sống động, nơi mọi trải nghiệm đều phụ thuộc vào thời tiết, gió, dòng hải lưu, thủy triều và sự di chuyển của các đàn cá mồi.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, thuyền trưởng Barry Rogers cho biết điều kiện biển đóng vai trò quyết định đối với mỗi chuyến đi. Theo ông, thời tiết thuận lợi, mặt biển không quá động và tầm nhìn tốt sẽ giúp du khách có trải nghiệm trọn vẹn hơn khi ra khơi.

Băng trôi trên biển. (Ảnh: TTXVN)

Mùa băng trôi ở khu vực này thường kéo dài từ tháng 5 đến đầu tháng 7, trong đó cao điểm là từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6. Hiện đang là thời điểm chuyển tiếp từ mùa băng trôi sang mùa cá voi.

Thuyền trưởng Rogers tâm sự rằng sức hấp dẫn của du lịch biển tại Twillingate nằm ở chính sự vận động không ngừng của thiên nhiên. Không có chuyến đi nào giống hoàn toàn chuyến đi nào, bởi băng trôi luôn di chuyển và biến đổi, còn cá voi xuất hiện theo nguồn thức ăn. Theo ông, các đàn cá voi thường đi săn theo đàn cá capelin vào gần bờ sinh sản và khi loại cá mồi này xuất hiện, du khách sẽ có cơ hội được nhìn thấy cá voi trên biển.

Chính sự phụ thuộc vào thiên nhiên này khiến Twillingate trở thành một điểm đến vừa hấp dẫn, vừa khó đoán. Có những mùa, băng trôi xuất hiện nhiều và gần bờ, giúp du khách dễ dàng chiêm ngưỡng những khối băng lớn từ trên tàu. Nhưng cũng có những thời điểm gió và hải lưu đưa các tảng băng đi xa hơn. Điều đó buộc các nhà khai thác du lịch địa phương phải linh hoạt điều chỉnh lịch trình để giúp du khách hiểu rằng trải nghiệm ở Twillingate không chỉ là xem cảnh đẹp mà còn là để cảm nhận sự sống động của biển cả phương Bắc.

Với Luca Bonafede, hướng dẫn viên đến từ Italy nhưng đã chọn gắn bó với Newfoundland, băng trôi là yếu tố làm nên dấu ấn riêng ở Twillingate. Anh cho biết các chuyến tàu tại đây thường được gọi là hành trình săn băng trôi, bởi cảm giác được nhìn thấy một tảng băng lớn giữa đại dương là điều rất đặc biệt đối với nhiều du khách.

Băng trôi thực sự là yếu tố gây ấn tượng mạnh nhất. Cá voi hay chim biển có thể được nhìn thấy ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng băng trôi là điều rất đặc biệt và khi có một tảng băng lớn hiện ra trước mặt, không khí trên tàu sẽ thay đổi hoàn toàn bởi mọi người đều rất phấn khích.

Điều thú vị là cùng một tảng băng nhưng ở mỗi thời điểm, du khách lại có thể nhìn thấy một hình dáng khác. Băng trôi có thể xoay chuyển, tan chảy, đổi màu theo ánh sáng và sóng biển, tạo nên những khoảnh khắc không lặp lại. Với những người làm du lịch địa phương, đó cũng là lý do khiến mỗi chuyến tàu ra khơi đều giữ được sự mới mẻ, ngay cả khi họ đã nhiều lần đưa khách đến cùng một khu vực.

Cá voi lưng gù nổi lên mặt nước khi con tàu đi qua. (Ảnh: TTXVN)

Không chỉ giới thiệu băng trôi và cá voi, hành trình trên biển còn mở ra cho du khách một góc nhìn gần hơn về đời sống địa phương. Từ trên tàu, có thể nhìn thấy đường bờ biển còn khá nguyên sơ của Twillingate, những vách đá, những ngôi nhà nhỏ ven biển, bến cảng và các con tàu đánh cá. Tất cả tạo nên hình ảnh một cộng đồng ven bờ đã gắn bó lâu đời với Đại Tây Dương.

Theo anh Bonafede, điều du khách cảm nhận được sau mỗi chuyến đi không chỉ là những bức ảnh đẹp mà còn là câu chuyện về con người và vùng đất Newfoundland, và người dân ở đây rất tự hào về điều đó.

Từ một thị trấn nhỏ bên bờ Đại Tây Dương, Twillingate đã trở thành một điểm đến tiêu biểu của du lịch thiên nhiên tại Canada. Các chuyến tàu ngắm băng trôi và cá voi không chỉ mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng, mà còn giúp du khách hiểu thêm về cách các cộng đồng ven biển thích nghi với khí hậu phương Bắc, với biển cả và với những mùa du lịch ngắn nhưng giàu bản sắc.

Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm ngày càng được quan tâm, Twillingate cho thấy sức hút của những điểm đến không quá ồn ào nhưng có bản sắc riêng.

Với băng trôi, cá voi, bờ biển hoang sơ và câu chuyện của những con người sống cùng Đại Tây Dương, thị trấn nhỏ này sẽ mang đến cho du khách một hình ảnh rất khác của Canada: gần gũi và đậm chất biển phương Bắc./.

"Săn" ảnh cá voi: Đừng biến động vật hoang dã thành nội dung câu khách Cá voi hay xuất hiện được xem là "bảo chứng" của vùng biển khỏe mạnh, nhưng nếu tiếp cận sai cách, hoạt động ngắm cá voi hay các tour "săn ảnh" có thể gây tổn hại và đuổi cá voi đi.

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