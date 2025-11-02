Tìm kiếm người phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi băng qua ngầm tràn ngập sâu

Tối 2/11, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm 1 phụ nữ bị nước cuốn trôi mất tích khi đi làm rẫy về.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, chị H.T.V (sinh năm 1989, trú tại thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp) đi làm rẫy về ngang qua ngầm tràn có nước ngập sâu.

Dù đã có cảnh báo và được cơ quan chức năng tuyên truyền về việc không di chuyển qua ngầm tràn khi nước đang ngập, nhưng vì muốn về nhà, chị H.T.V cùng một người nữa quyết định băng qua đoạn ngầm tràn.

Không may, do mưa lớn khiến nước dâng lên cao, chảy xiết, nước lũ đã cuốn trôi chị H.T.V, người còn lại may mắn lên được bờ.

Nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp đã phối hợp các lực lượng chức năng cùng người dân gấp rút tìm kiếm nạn nhân.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 17 giờ chiều cùng ngày, mưa lũ đã khiến 7 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương; nhiều thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, chăn nuôi, thuỷ lợi và công trình giao thông.

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có trên 104 điểm ngập lụt, ảnh hưởng tới hơn 3.695 hộ cùng với 11.582 nhân khẩu; 103 điểm trường và 28.513 học sinh phải tạm nghỉ học; 44 điểm sạt lở./.

