Hàn Quốc tăng cường giải pháp ngăn chặn đánh bạc trực tuyến trong quân đội

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang xem xét triển khai cơ chế tự nguyện khai báo đối với các trường hợp đánh bạc trực tuyến trong quân đội, nhằm phát hiện sớm và hỗ trợ phục hồi cho quân nhân thay vì chỉ tập trung xử lý kỷ luật.



Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trình Ủy ban Quốc phòng Quốc hội, cho biết bộ này đang lập kế hoạch nghiên cứu áp dụng hệ thống tự khai báo đối với các hành vi đánh bạc bất hợp pháp trong quân đội.

Theo đó, những quân nhân chủ động khai báo có thể được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hành chính hoặc hình sự, đồng thời được hỗ trợ cai nghiện, tư vấn và phục hồi thông qua các cơ quan chuyên môn.



Đây được xem là phiên bản dành cho quân đội của cơ chế tự khai báo đối với thanh thiếu niên mà Chính phủ Hàn Quốc mới triển khai, với định hướng ưu tiên điều trị và phục hồi hơn là xử phạt.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng do hoạt động đánh bạc trực tuyến diễn ra kín đáo, việc khuyến khích người vi phạm tự nguyện khai báo sẽ giúp đưa các trường hợp nghiện cờ bạc ra ánh sáng, tạo cơ sở để giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.



Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong năm 2025 có 313 quân nhân, gồm 20 sỹ quan và 293 binh sỹ, bị cảnh sát quân sự xử lý vì đánh bạc trực tuyến.

Tuy nhiên, với tổng quân số khoảng 324.000 người, giới chức Hàn Quốc cho rằng con số này chỉ phản ánh một phần thực trạng.



Khảo sát của truyền thông Hàn Quốc đối với 30 cựu quân nhân xuất ngũ gần đây cho thấy hơn 1/2 số người được hỏi cho biết từng chứng kiến đồng đội tham gia đánh bạc trực tuyến trong thời gian tại ngũ.

Một số trường hợp được ghi nhận đã sử dụng toàn bộ khoản tiền tiết kiệm và trợ cấp nhận khi xuất ngũ để trả nợ cờ bạc. Trên các diễn đàn cho vay trực tuyến cũng xuất hiện nhiều bài đăng của binh sỹ vay tiền với cam kết sẽ hoàn trả bằng khoản tiền tiết kiệm quân đội sau khi xuất ngũ.



Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang đánh giá toàn diện kết quả điều tra thực trạng đánh bạc trong quân đội để xây dựng các biện pháp ứng phó phù hợp, đồng thời sẽ cân nhắc việc mở rộng điều tra căn cứ vào diễn biến tình hình và hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa hiện nay.



Kết quả điều tra chuyên sâu đối với 52 quân nhân từng tham gia đánh bạc bất hợp pháp cho thấy khoảng 80% đã có hành vi đánh bạc trước khi nhập ngũ hoặc trước khi được phong quân hàm, cho thấy đây là vấn đề có tính liên tục chứ không chỉ phát sinh trong môi trường quân đội.



Hiện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang tăng cường giáo dục tài chính cho quân nhân, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ phục hồi đối với người vi phạm, bao gồm tư vấn cai nghiện cờ bạc, phục hồi cá nhân và hỗ trợ tái cơ cấu các khoản nợ.



Nghị sỹ Cheon Ha Ram thuộc Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc cho rằng tình trạng đánh bạc trực tuyến trong quân đội là hệ quả của việc quân nhân được phép sử dụng điện thoại thông minh và mức lương ngày càng tăng.

Ông kêu gọi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sớm triển khai các biện pháp mạnh mẽ, trong đó có cơ chế miễn hoặc giảm trách nhiệm đối với người tự nguyện khai báo, nhằm từng bước kiểm soát tình trạng đánh bạc ngầm trong quân đội./.

Trung Quốc dẫn độ hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo trực tuyến từ Myanmar về nước Trong năm 2025, Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan đã phối hợp tiến hành 10 chiến dịch đưa các nghi phạm trong các đường dây đánh bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông hồi hương.