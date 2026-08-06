Tây Ban Nha: 100 người thiệt mạng trong vụ vượt biển ồ ạt vào Ceuta

Người đứng đầu vùng lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ông Juan Jesus Vivas, cho biết khoảng 100 người đã thiệt mạng trong vụ vượt biên ồ ạt vào Ceuta tuần trước.

Tại cuộc họp bất thường của Ủy ban về Tự do Dân sự, Tư pháp và Nội vụ của Nghị viện châu Âu (EP) ngày 6/8, ông Vivas cho biết khoảng 80.000 người đã tràn vào Ceuta và gần 75.000 người trong số này sau đó đã tự nguyện quay trở lại.

Hiện vẫn còn 3.000-5.000 người di cư ở lại, khiến các trung tâm tiếp nhận bị quá tải và tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Trước tình hình này, ông Vivas kêu gọi tăng cường an ninh và Liên minh châu Âu (EU) cần cung cấp thêm nguồn lực tiếp nhận cũng như hỗ trợ lớn hơn cho Ceuta.

Vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đang trải qua cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất từ trước đến nay, tạo ra sức ép rất lớn cho công tác quản lý biên giới cũng như hậu cần.

Khủng hoảng xảy ra sau làn sóng vượt biên quy mô lớn từ Maroc, làm gia tăng sức ép nhân đạo đối với tuyến biên giới châu Phi-châu Âu.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gọi đây là "sự vi phạm toàn vẹn lãnh thổ Tây Ban Nha," đồng thời cho rằng các đường dây buôn người đã lợi dụng những thay đổi trong quy định pháp lý để kích động người di cư vượt biên.

Về phần mình, Bộ Nội vụ Maroc cho rằng làn sóng vượt biên xuất phát từ thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội, hoạt động của các đường dây đưa người trái phép và phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha cấm trục xuất ngay lập tức những người nhập cảnh bằng đường biển./.

EU tuyên bố vượt qua “phép thử” an ninh biên giới sau khủng hoảng Ceuta EU tuyên bố đã vượt qua phép thử lớn đầu tiên với an ninh biên giới ngoài sau cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, đồng thời tái khẳng định các ưu tiên siết chặt kiểm soát biên giới và chống buôn người.